Στο 1,84% το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου

Με μειωμένο επιτόκιο στο 1,84%, από 2,25% θα γίνει η διάθεση των νέων εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,84%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 854 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,71 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.
