Υποτονική η πορεία του τομέα των αυτοκινήτων το α' τρίμηνο

Διαφοροποιημένη εικόνα παρουσίασαν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους οι δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου στον τομέα των αυτοκινήτων, με τους κλάδους χονδρικού και λιανικού εμπορίου, και της επισκευής οχημάτων και μοτοσυκλετών να καταγράφουν μέτρια ανάπτυξη μετά τη μείωση κατά τον πρώτο μήνα του 2025, αλλά με τις πωλήσεις μηχανοκίνητων οχημάτων να εμφανίζουν αναιμική άνοδο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο αναλυτικά, οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Ιανουάριος, μείωση 5,2%

• Φεβρουάριος, αύξηση 2,6% και

• Μάρτιος, αύξηση 3,7%,

Οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Ιανουάριος, μείωση 6,5%,

• Φεβρουάριος, αύξηση 1,3% και

• Μάρτιος, αύξηση 2,4%.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Ιανουάριος, μείωση 8,9%

• Φεβρουάριος, αύξηση 0,7% και

• Μάρτιος, αύξηση 0,1%,

Οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Ιανουάριος, μείωση 9,6%,

• Φεβρουάριος, αύξηση 0,2% και

• Μάρτιος, μείωση 0,7%.

Εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Αυτοκινήτων κλάδος 45, ομάδα 451 (2021=100,0):

Εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα Αυτοκινήτων κλάδος 45 (2021=100,0):

Εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα Αυτοκινήτων ομάδα 451 (2021=100,0)

Μεταβολές Δείκτη Κύκλου Εργασιών και Δείκτη Όγκου στον Τομέα Αυτοκινήτων (κλάδος 45, ομάδα 451) (στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση):

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.