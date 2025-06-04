Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε περιοχές της Βόρειας Αττικής, η οποία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 39 εκατομμύρια ευρώ.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Σύμφωνα με την απόφαση, θα κατασκευαστούν και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία βαρυτικά εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, τα απαιτούμενα αντλιοστάσια και οι αγωγοί τους, καθώς και οι εξωτερικές διακλαδώσεις ιδιωτικών συνδέσεων στις περιοχές: Καλλιθέα Πεντέλης και Νταού Πεντέλης -συμπεριλαμβανομένης και της Ιεράς Μονής Παντοκράτορα- Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού.

Τα λύματα θα οδηγούνται προς επεξεργασία είτε στο ΚΕΛ Ψυττάλειας είτε στο νέο ΚΕΛ Ραφήνας Πικερμίου και Σπάτων- Αρτέμιδας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και δικαιούχος ορίστηκε η ΕΥΔΑΠ.



