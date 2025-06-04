Το «πράσινο φως» για την πρόωρη εξόφληση των δανείων του πρώτου μνημονίου που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση, άναψε εμμέσως πλην σαφώς ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poors.

Όπως δήλωσαν σήμερα αναλυτές του διεθνούς οίκου στο πλαίσιο διαδικτυακής ενημέρωσης, η μείωση των ρευστών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου (μαξιλάρι) δεν πρόκειται να επηρεάσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας ή την προοπτική αναβάθμισης καθώς η εξέλιξη αυτή δεν επιδεινώνει την πορεία μείωσης του Δημοσίου Χρέους στο 114% του ΑΕΠ (το 2028) την οποία προβλέπει η S&P.

Ταυτόχρονα ο διεθνής οίκος ο οποίος, παρότι στις 18 Απριλίου διατήρησε ως «σταθερή» την προοπτική της ελληνικής οικονομίας αναβαθμίζοντας μόνο την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στο ΒΒΒ/Α2, άφησε σήμερα μία «χαραμάδα» ανοικτή για μία περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας προβλέποντας βελτίωση των εξωτερικών ανισορροπίων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρόσφατη αναβάθμιση η S&P είχε αναφέρει ότι «οι διεθνείς ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω αναβάθμιση. Ωστόσο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σήμερα τα στελέχη του διεθνούς οίκου επεσήμαναν ότι προβλέπουν έως το 2026 τη μείωση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών της χώρας, πρόβλεψη η οποία αντανακλά συναφώς τη βελτίωση των εξωτερικών ανισορροπιών της χώρας.

Επιπροσθέτως, όπως επεσήμαναν, η περιορισμένη έκθεση της ελληνικής οικονομίας στις ΗΠΑ αποτελεί πρόσθετο θετικό παράγοντα καθώς περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις μετά την επιβολή δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Όσον αφορά την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίων η οποία εκτιμάται ότι εν μέρει θα χρηματοδοτηθεί από τα ρευστά διαθέσιμα του Δημοσίου -τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανέρχονταν στα 40,1 δισ. ευρώ στο τέλος του ά τριμήνου 2025- υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Κυρ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια από το πρώτο της πρόγραμμα διάσωσης 10 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο, μια κίνηση που αναμένεται να ελαφρύνει σημαντικά το μελλοντικό χρέος της χώρας.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η τελευταία αποπληρωμή αυτών των δανείων είχε προγραμματιστεί για το 2041, αλλά η κυβέρνηση τώρα θέλει να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό μέχρι το 2031, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει προσφάτως ο κ Πιερρακάκης.

Θετική η προοπτική των τραπεζών

Θετική ήταν εξάλλου στην σημερινή ενημέρωση η S&P σήμερα για τις προοπτικές κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, υπενθυμίζοντας ότι ήδη δύο εξαυτών (Εθνική και Eurobank) διαθέτουν την λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα. Όπως υπογραμμίστηκε οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού τους και καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να πράξουν το ίδιο και για ίδια κεφάλαιά τους.

Όπως τόνισαν οι αναλυτές της είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες αναζητούν τρόπους προκειμένου να αναπληρώσουν την απώλεια των εσόδων από τόκους που υφίστανται μετά την μείωση των επιτοκίων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε μάλιστα στις κινήσεις που έκαναν η Alpha Bank αγοράζοντας την Astrobank και η Eurobank την Hellenic Bank σε μία προσπάθεια γεωγραφικής διαφοροποίησης των πηγών εσόδων. Επίσης ιδιαίτερη μνεία έγινε στην εξαγορά της Axia Ventrures από την Alpha Bank η οποία αντανακλά την επιδίωξη της τράπεζας να διευρύνει τις επενδυτικές της δυνατότητες. Καθώς και τη διαφαινόμενη επέκταση των τραπεζών στην αγορά των τραπεζοασφαλειών αναφέροντας ως παράδειγμα την εξαγορά της Eθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς και της CNP Assurance από την Eurobank.

Ωστόσο οι αναλυτές της S&P εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών, υπενθυμίζοντας ότι τα «κόκκινα» δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης (servicers) αγγίζουν τα 75 δισ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, προβλέπουν ότι το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων των ελληνικών τραπεζών θα μειωθεί περαιτέρω, στο 2,5% με 3% έως το 2026.

