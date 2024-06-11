Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ 100.3: Γνωρίζαμε ότι θα υπάρχει δυσαρέσκεια αλλά πρέπει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή 

«Γνωρίζαμε ότι θα υπάρχει δυσαρέσκεια αλλά πρέπει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή» δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Παύλο Τσίμα ο υπουργός

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε όσους αποδίδουν το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα και στη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τους 75.000 επαγγελματίες που έχουν υποβάλει δήλωση, μόνο 255, έχουν αμφισβητήσει το τεκμήριο.

«Το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ότι ο μέσος μισθωτός εδώ και πολλά χρόνια πληρώνει περισσότερο φόρο από το μέσο ελεύθερο επαγγελματία. Όταν περάσαμε το νόμο αναγνώρισα ότι είναι δυσάρεστο για κάποιους, όμως όταν διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα πρέπει με κάποιον τρόπο να το αντιμετωπίζουμε. Ήταν μια παρέμβαση με χρώμα κοινωνικής δικαιοσύνης και τα τεκμήρια αυτά είναι μαχητά, είναι ανοιχτά δηλαδή σε αμφισβήτηση από τους ενδιαφερόμενους. Αν κάποιος προτείνει να συνεχίσουν να πληρώνει ο μέσος μισθωτός περισσότερα, ας βγει να το υποστηρίξει. Εν πάση περιπτώσει παρά τα τεκμήρια οι μεγαλύτερες διαφορές που καταγράφει η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, με βάση το exit poll, είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τις νοικοκυρές και τους συνταξιούχους.

«Είναι ψευδοδίλημμα να συζητάμε αν πρέπει να πάμε αριστερά ή δεξιά. Το βασικό ζήτημα είναι να είμαστε αποτελεσματικοί, σοβαροί, μετρημένοι, με την αναγκαία ενσυναίσθηση και ταπεινότητα. Να ακούμε τον κόσμο, αλλά βασικά να είμαστε αποτελεσματικοί στα θέματα της καθημερινότητας. Το ποδήλατο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πιο ανηφορικό δρόμο στο εξής, αλλά τα ποδήλατα που δεν ποδηλατούν, πέφτουν. Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος, όπως και η αλαζονεία. Πρέπει να τα αποφύγουμε και να προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, με αφορμή το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Υπάρχουν, πρόσθεσε, μάχες της καθημερινότητας που πρέπει να δώσουμε με τη μέγιστη αποφασιστικότητα αλλά και χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος. Είναι τα θέματα της υγείας, η δημόσια διοίκηση, η αστυνόμευση, η εφαρμογή των νόμων, η δικαιοσύνη, η στέγαση, τα ενοίκια, προφανώς τα θέματα της ακρίβειας».

Ακρίβεια: σε φάση αποκλιμάκωσης ο πληθωρισμός, η μάχη συνεχίζεται

Σε ερώτηση για την ακρίβεια, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ήταν η κύρια αιτία για τα εκλογικά αποτελέσματα. «Έχουμε προσπαθήσει, είπε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα με διαφορετικούς τρόπους: με αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού και της οικονομίας. Με ελέγχους και πρόστιμα. Με ενίσχυση του ανταγωνισμού, τομέας στον οποίο υπάρχουν πολλά περιθώρια. Η μάχη συνεχίζεται. Βρισκόμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης του προβλήματος, τελευταία είμαστε κάτω από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γυρίσουμε στα προ κρίσης επίπεδα».

Ειδικότερα για το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι χώρες όπως η Ισπανία που υιοθέτησαν το μέτρο έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα και το κυβερνητικό κόμμα εκεί έχασε τις ευρωεκλογές. «Δεν το κάναμε γιατί, όπως έγινε και άλλες φορές στην Ελλάδα, η μείωση του ΦΠΑ δεν περνάει στον καταναλωτή. Εκτός αυτών σας λέω με κάθε ειλικρίνεια ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μια συγκεκριμένη ισορροπία στον προϋπολογισμό και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην ΕΕ για πρωτογενή πλεονάσματα 2,1% του ΑΕΠ. Αν δεν αναπληρώσουμε τα έσοδα από τη μείωση του ΦΠΑ θα δημιουργηθεί μια τρύπα. Θα λείψουν λεφτά από το κράτος για μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία. Αν κάποιοι επιμένουν να μην υιοθετούν ένα εντός εισαγωγικών «ευχάριστο» μέτρο, κάποιο λόγο έχουν να το κάνουν», είπε και κατέληξε:

«Αν κάναμε πριν τις εκλογές μείωση τον ΦΠΑ ή αν δίναμε «μποναμάδες» σε τμήματα του πληθυσμού προφανώς θα υπήρχε καλύτερο κλίμα. Αλλά ο ρόλος του υπεύθυνου κυβερνήτη είναι προφανώς να μην είναι δογματικός και αλαζονικός, αλλά να είναι σοβαρός και υπεύθυνος. Ακούμε τις διαμαρτυρίες, δεν είμαστε της αντίληψης ότι είμαστε αλάθητοι. Αλλά από την άλλη πλευρά η χώρα πρέπει να προχωρήσει προς τα εμπρός. Να γίνουν κάποιες αλλαγές τις οποίες συζητάμε από τότε που ήμασταν παιδιά. Γιατί αν δεν γίνουν, στο τέλος της τετραετίας θα ακούσουμε την κριτική “γιατί δεν κάνατε τίποτα».





Πηγή: skai.gr

