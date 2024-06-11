Στην υπογραφή σύμβασης για την έκδοση ενός μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου έως 28 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank προχώρησε η ALKANOR, 100% θυγατρική του Ομίλου Dimand, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ακινήτου που στέγαζε το ιστορικό πολυκατάστημα ΜΙΝΙΟΝ.

Tο έργο αφορά στη μετασκευή τμήματος του ακινήτου επιφανείας 13.800 τ.μ. περίπου, σε σύγχρονο κτίριο μεικτών χρήσεων (εμπορικά καταστήματα και γραφεία) βελτιωμένης ενεργειακής συμπεριφοράς και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η ανάπτυξη στοχεύει στην πιστοποίηση LEED στο υψηλό επίπεδο GOLD, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η ALKANOR έχει έρθει σε συμφωνία για την εκμίσθωση του συνόλου του ακινήτου στον Όμιλο Inditex και τη ΔΕΗ, η δε λειτουργία του προγραμματίζεται για το τέλος του τρέχοντος έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.