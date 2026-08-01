Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ίμπρο Χανίων

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:30.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.
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