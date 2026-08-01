Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ίμπρο Χανίων

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο

UPDATE: 21:00
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:30.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κρήτη Χανιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο