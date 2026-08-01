Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ίμπρο Χανίων

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:30.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.



Πηγή: skai.gr

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