Η Stellantis NV ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, υπό την προεδρία του Τζον Έλκαν, αποδέχτηκε την παραίτηση του Κάρλος Ταβάρες χθες από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου με άμεση ισχύ.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2024, το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου ξεκίνησε μια διαδικασία προετοιμασίας της διαδοχής του Ταβάρς, παρόλο που η θητεία του διαρκούσε μέχρι το 2026. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ταβάρες παραιτήθηκε απότομα.

Η διαδικασία για τον διορισμό του νέου μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου βθα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025. Μέχρι τότε, θα καθορισθεί μια νέα προσωρινή εκτελεστική επιτροπή, υπό την προεδρία του Τζον Έλκαν.

Η Stellantis επιβεβαιώνει την κατάσταση που παρουσίασε στην οικονομική κοινότητα στις 31 Οκτωβρίου 2024, σε σχέση με τα αποτελέσματα του πλήρους έτους 2024.

Ο ανώτερος ανεξάρτητος διευθυντής της Stellantis, Henri de Castries, σχολίασε: «Η επιτυχία της Stellantis από τη δημιουργία της έχει τις ρίζες της σε μια άψογη ευθυγράμμιση μεταξύ των μετόχων αναφοράς, του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες προέκυψαν διαφορετικές απόψεις που είχαν ως αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος να καταλήξουν στη σημερινή απόφαση».

Ο πρόεδρος Τζον Ελκαν δήλωσε: «Ευχαριστούμε τον Κάρλος για την αφοσιωμένη υπηρεσία του και το ρόλο που έπαιξε στη δημιουργία του Stellantis, και στις προηγούμενες προκλήσεις από την PSA και την Opel, που μας οδήγησαν στο να γίνουμε παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη νέα μας Προσωρινή Εκτελεστική Επιτροπή, με την υποστήριξη όλων των συναδέλφων μας, καθώς ολοκληρώνουμε τη διαδικασία διορισμού του νέου διευθύνοντος συμβούλου μας. Μαζί θα διασφαλίσουμε τη συνεχή ανάπτυξη της στρατηγικής της εταιρείας προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Stellantis και όλων των μετόχων της».

Η Stellantis NV είναι μία από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο που στοχεύει να παρέχει καθαρή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή ελευθερία μετακίνησης σε όλους. Είναι περισσότερο γνωστή για το μοναδικό χαρτοφυλάκιο εμβληματικών και καινοτόμων εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move και Leasys. Η Stellantis εκτελεί το Dare Forward 2030, ένα τολμηρό στρατηγικό σχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου να γίνει εταιρεία τεχνολογίας μηδενικής κινητικότητας με καθαρό άνθρακα έως το 2038, με μονοψήφια ποσοστιαία αντιστάθμιση των υπόλοιπων εκπομπών, ενώ δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους ενδιαφερόμενους.

Σχετικά με τον Κάρλος Ταβάρες

Ο Κάρλος Ταβάρες (γεννημένος στις 14 Αυγούστου 1958) είναι Πορτογάλος επιχειρηματίας. Είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Stellantis, της τέταρτης μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο από πωλήσεις, που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του Ομίλου PSA και της Fiat Chrysler Automobiles. Προηγουμένως ήταν ο επικεφαλής επιχειρησιακός διευθυντής στη Renault.

Γεννήθηκε το 1958 στη Λισαβόνα, ο πατέρας του ήταν λογιστής που εργαζόταν σε μια γαλλική ασφαλιστική εταιρεία και η μητέρα του ήταν καθηγήτρια γαλλικών. Το πάθος του για τα αυτοκίνητα ήρθε σε ηλικία 14 ετών όταν ανακάλυψε τους αγώνες αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής ημέρας στην πίστα του Εστορίλ , κοντά στη Λισαβόνα.

Αφού σπούδασε στο γαλλικό Lycée Charles-Lepierre στη Λισαβόνα, έφυγε από την πατρίδα του για τη Γαλλία σε ηλικία 17 ετών για να παρακολουθήσει ένα προπαρασκευαστικό μάθημα στα μαθηματικά στο Lycée Pierre-de-Fermat στην Τουλούζη. Στη συνέχεια αποφοίτησε ως μηχανικός από την École Centrale Paris το 1981.

Κατείχε διαφορετικές θέσεις στον Όμιλο Renault. Ο Ταβάρες ξεκίνησε την καριέρα του στη Renault, σε ηλικία 23 ετών, ως μηχανικός δοκιμής οδήγησης το 1981. Ήταν διευθυντής του προγράμματος Renault Mégane II.

Μεταξύ 2004 και 2011, εργάστηκε για τη Nissan, συνεργάτη της Renault στη Συμμαχία Renault-Nissan (τώρα Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ), αρχικά ως διευθυντής προγράμματος και στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος, στη στρατηγική προϊόντων και στον σχεδιασμό προϊόντων. Το 2005 διορίστηκε εκτελεστικός αντιπρόεδρος, προσχωρώντας στο διοικητικό συμβούλιο. Μέχρι το 2009, επέβλεπε την παρουσία της Nissan στη Βόρεια και Νότια Αμερική.

Μέχρι το 2011, επέστρεψε στη Renault για να γίνει διευθύνων σύμβουλος λειτουργίας, το νούμερο δύο στέλεχος υπό τον Καρλος Γκον, τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Renault και της Nissan. Ο Ταβάρες είχε πολλά κοινά με τον Γκον, καθώς και οι δύο μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα που μιλούσαν πορτογαλικά. Και οι δύο αποφοίτησαν από το γαλλικό Grandes Ecoles και στους δύο αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Ωστόσο, στις 15 Αυγούστου 2013, ο Ταβάρες είπε δημόσια ότι ήθελε να γίνει διευθύνων σύμβουλος σε μια αυτοκινητοβιομηχανία. Λέγεται ότι ο Ταβάρες ήταν φιλόδοξος και αναζητούσε περισσότερες ευθύνες στη Renault, ωστόσο, ο Γκον ήταν μόλις τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος και δεν είχε σχέδια να αποχωρήσει σύντομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκον είπε στον Ταβάρες να ζητήσει συγγνώμη από το προσωπικό για τη γκάφα του και ο Ταβάρες αρνήθηκε. Αντίθετα, παραιτήθηκε από τη Renault στις 29 Αυγούστου 2013.

Ο Ταβάρες έγινε διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Groupe PSA το 2014, αντικαθιστώντας τον Philippe Varin. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, πρωτοστάτησε σε μέτρα μείωσης του κόστους και αύξησε το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στην Κίνα, γεγονός που επανέφερε την κερδοφορία του Groupe PSA μετά από πολλά χρόνια ζημιών. Το 2014, υπό την ηγεσία του, η DS Automobiles καθιερώθηκε ως αυτόνομη μάρκα.

Ως διευθύνων σύμβουλος, συγκέντρωσε επαίνους για την ανάληψη της Opel από την PSA και την επιστροφή στην κερδοφορία της Opel, καθώς και για το ρεκόρ πωλήσεων και κερδών της PSA. Ωστόσο, οι πωλήσεις της PSA στην Κίνα υποχώρησαν ξανά. Επιπλέον, υποκίνησε τη συγχώνευση της PSA με την Fiat Chrysler Automobiles.

Του χορηγήθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Stellantis σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση το 2023. Ενώ εποπτεύει μεγάλες μάρκες αυτοκινήτων όπως η Jeep, η Chrysler και η Peugeot, ο Ταβάρες έχει αντιμετωπίσει κριτική για την τεράστια αμοιβή του, ενώ έκανε δηλώσεις για το αυξανόμενο κόστος προϊόντων, όπως τα τρόφιμα και τα αυτοκίνητα. Ο μισθός του αυξήθηκε σημαντικά εν μέσω συζητήσεων για τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων σχολίων που υποδηλώνουν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν υψηλότερο κόστος, όπως ακριβότερα μπέργκερ, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων.

Τον Ιανουάριο του 2021, ο Όμιλος PSA συγχωνεύτηκε με τη Fiat Chrysler Automobiles για να σχηματίσει τη Stellantis. Ο Ταβάρες έγινε ο πρώτος διευθύνων σύμβουλός της. Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου της Stellantis, ο Ταβάρες είπε ότι σχεδίαζε να εξοικονομήσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως όσον αφορά τις επενδύσεις, την κοινή χρήση κινητήρων και πλατφορμών και την ανάπτυξη. Ανήγγειλε επίσης ότι ήθελε να επαναλανσάρει τις πιο εύθραυστες μάρκες, οι οποίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από νέες επενδύσεις.

Κατά τη διάρκεια των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2022, ο νυν πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η αντίπαλη υποψήφια Μαρίν Λεπέν αποκάλεσαν αμφότεροι το πακέτο αποζημίωσης του Ταβάρες για το 2021 - περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ, συν ένα πακέτο μετοχών αξίας περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον και μακροπρόθεσμη αποζημίωση περίπου 25 εκατ. ευρώ - «σοκαριστικό».

Ως διευθύνων σύμβουλος, ο Ταβάρες έχει εκφράσει ανησυχίες για μια «εισβολή» από κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων που, μαζί με την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, προσφέρουν πιο προσιτά μοντέλα σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Από το 2021 έως το 2022, το ευρωπαϊκό μερίδιο αγοράς των κινέζων κατασκευαστών EV διπλασιάστηκε σε σχεδόν 9%.

