Κλιμακωτές εκπτώσεις από 2% έως 4%, για τους φορολογούμενους που υποβάλλουν νωρίτερα τις φορολογικές τους δηλώσεις και εξοφλούν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο ανάσχεσης του ρυθμού αύξησης των απλήρωτων φόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες ρυθμίσεις οι οποίες θα ενσωματωθούν στο επικείμενο φορολογικό νομοσχέδιο, προβλέπουν:

Κλιμακωτό «μπόνους» για έγκαιρη και εφάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος με κριτήριο το διάστημα της πρόωρης αποπληρωμής πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

με κριτήριο το διάστημα της πρόωρης αποπληρωμής πριν από την καταληκτική ημερομηνία. Το βασικό σενάριο προβλέπει έκπτωση φόρου για έγκαιρες φορολογικές δηλώσεις

• 4% αν η δήλωση υποβληθεί 3 μήνες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας και πληρωθεί εφάπαξ ο φόρος που αναλογεί,

• 3% αν η διαδικασία γίνει 2 μήνες πριν την λήξη προθεσμίας,

• 2% αν η υποβολή και πληρωμή γίνει στο μήνα εκπνοής.

Υπάρχει και εναλλακτικό σενάριο σύμφωνα με το οποίο η έκπτωση ανέρχεται:

• Στο 4% αν η φορολογική δήλωση υποβληθεί μέχρι τέλος Μαΐου και ο φόρος εισοδήματος πληρωθεί εφάπαξ, και:

• 2% αν η υποβολή και πληρωμή γίνει Ιούνιο – Ιούλιο.

Το ισχύον καθεστώς προβλέπει έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού του φόρου εφόσον εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου οπότε και λήγει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα νέα οικονομικά κίνητρα για την εφάπαξ αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος, θα τεθούν σε ισχύ από το 2025, έτσι ώστε να αποδυναμωθεί η διαδικασία των 8 δόσεων, οι οποίες φθάνουν μέχρι το Φεβρουάριο του επομένου έτους.

Το σχέδιο προβλέπει παράλληλα την καθιέρωση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από το 2025, χωρίς τις καθιερωμένες παρατάσεις, αλλά και την επιβολή ποινών στις επιχειρήσεις και τους φορείς που καθυστερούν την αποστολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) των βεβαιώσεων αποδοχών μισθών και συντάξεων ή άλλων απαραίτητων στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.