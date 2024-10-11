Την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025 έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν μεταβολές στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή ισχύει για όσους φορολογούμενους υπέβαλαν τις δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών ή γονικών παροχών κατά τη διάρκεια του 2024 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty και οι δηλώσεις Ε9 με τις οποίες τροποποιήθηκε η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Υπόχρεοι

Σύμφωνα με το Ελεύθερο Τύπο, οι φορολογούμενοι με μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους κατά το τρέχον έτος, για τους οποίους δεν ίσχυσε η αυτόματη υποβολή δηλώσεων Ε9, και ως εκ τούτου υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις Ε9 έως τις 31-1-2025 είναι:

1. Όσοι πώλησαν ή δώρισαν ή απέκτησαν με αγορά ή δωρεά ή γονική παροχή ένα ή περισσότερα ακίνητα σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως κτίσματα, αγροτεμάχια και άλλες εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών.

2. Όσοι πώλησαν ή δώρισαν ή απέκτησαν με αγορά ή δωρεά ή γονική παροχή ένα ή περισσότερα ακίνητα σε περιοχές εντός ή εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, αλλά λόγω τεχνικών προβλημάτων ή για άλλες αιτίες αναγκάστηκαν να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής είτε στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα αίτήματά μου» της ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις αυτές υπάγονται και οι υποθέσεις μεταβίβασης επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας.

3. Όσοι δώρισαν ή απέκτησαν με δωρεά ή γονική παροχή ποσοστά κάτω του 100% επί πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ένα ή περισσότερα ακίνητα σε περιοχές εντός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων πριν τις 8 Αυγούστου 2024.

4. Όσοι κληρονόμησαν ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2024.

5. Όσοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2024 οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους, η οποία δεν οφείλεται σε μεταβίβαση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου. Τέτοιες μεταβολές είναι π.χ. η μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, η νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος που δεν είχε δηλωθεί προηγουμένως, η ανέγερση κτίσματος σε υφιστάμενο οικόπεδο, ή αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος, η κατεδάφιση κτίσματος, η προσθήκη νέου ορόφου σε ήδη υφιστάμενο οίκημα κ.λπ.

Πηγή: skai.gr

