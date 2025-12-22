Σταθερότητα στις εξαγωγές ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργίας στο πρώτο 10μηνο φέτος – Το βαμβάκι υπό πίεση

Σταθεροποιητική τάση επιδεικνύουν οι εξαγωγές ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο πρώτο δεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ). Εξαίρεση αποτελεί το βαμβάκι, όπου οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 24% σε αξία, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του συνδέσμου, οι εξαγωγές ενδυμάτων στο πρώτο 10μηνο φέτος και σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ανήλθαν σε 660 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,6%, ενώ οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων διαμορφώθηκαν σε 370 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,4%. Η συνολική αξία της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας έφτασε το 1,3 δισ. ευρώ, έναντι 1,38 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 6%.

Στον αντίποδα, στο δεκάμηνο φέτος, συνεχίζουν την άνοδο οι εισαγωγές της αλυσίδας, αυξανόμενες κατά 4,6% και φτάνοντας τα 2,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ενδυμάτων καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, 5,9%, φτάνοντας τα 2,2 δισ. ευρώ.

Κατά τον ΣΕΠΕΕ, η σταθεροποιητική τάση των εξαγωγών ενδυμάτων, παρά την πτώση των τιμών στο βαμβάκι, δείχνει συγκρατημένη αλλά θετική προοπτική για τον ελληνικό κλάδο, ενώ η αύξηση των εισαγωγών υπογραμμίζει την πίεση που δέχεται η εγχώρια παραγωγή.

Πηγή: skai.gr

