2,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς

Αιγοπρόβατα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην 5η κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν2.433.346,51 €, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας(26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

Ευλογιά, περιφέρειες

Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις λειτουργικές τους δαπάνες. 

