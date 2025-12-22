Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην 5η κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν2.433.346,51 €, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας(26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).

Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.