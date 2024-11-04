Σταθερά τιμολόγια ρεύματος, η νέα τάση για τις επιχειρήσεις

Η ενεργειακή κρίση και η άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας άλλαξε τη συμπεριφορά των καταναλωτών, οι οποίοι - ιδίως οι μεγάλες επιχειρήσεις - επιδιώκουν πλέον ολοένα και περισσότερο σταθερές χρεώσεις που τους επιτρέπουν να ελέγχουν το κόστος τους. Χάνοντας πιθανώς το όφελος από τις χαμηλές τιμές που εμφανίζονται κατά διαστήματα, αλλά αποφεύγοντας τις μεγάλες αυξήσεις που επίσης υφίστανται κατά καιρούς.

«Πριν την κρίση συστήσαμε σε μεγάλους πελάτες μας που τροφοδοτούνται από τη μέση τάση να κλείσουν σταθερά τιμολόγια για να αποφύγουν τις αυξήσεις. Ανταποκρίθηκαν μόνο δύο επιχειρήσεις. Σήμερα κλείνουμε συμφωνίες για σταθερά τιμολόγια μέχρι και σε βάθος πενταετίας» ανέφεραν πηγές μεγάλης ενεργειακής εταιρείας.

Το ίδιο ισχύει ως ένα βαθμό και για τους μικρούς (οικιακούς και επαγγελματίες) πελάτες. Οι πελάτες στη μέση τάση (εμπορικές αλυσίδες, βιομηχανίες, κ.α.) έχουν επιπλέον το πλεονέκτημα ότι μπορούν να κλειδώνουν σε σταθερές τιμές ένα τμήμα - μικρότερο ή μεγαλύτερο - της κατανάλωσής τους και το υπόλοιπο να είναι εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της αγοράς, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Έτσι, περιορίζουν το ρίσκο της ανόδου των τιμών, διατηρώντας ως ένα βαθμό το όφελος κατά τις περιόδους χαμηλών τιμών.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η επιλογή του κατάλληλου ενεργειακού προϊόντος -πολύ περισσότερο όταν ο όγκος της κατανάλωσης είναι μεγάλος όπως συμβαίνει στη μέση τάση - απαιτεί πλέον επαγγελματική διαχείριση, πρόσβαση σε δίκτυα μεταφοράς, αγορές και ενεργειακά χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος, υψηλή ρευστότητα κ.α.

Προϋποθέσεις που διαθέτουν μεγάλες ενεργειακές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται ήδη στην εγχώρια αλλά και σε ξένες αγορές, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τέτοιου είδους υπηρεσίες. Είναι ενδεικτικό ότι η τελική τιμή χρέωσης της ενέργειας ή η «φόρμουλα» καθορισμού της προκύπτει από «καλάθι» στο οποίο μετέχουν θερμικές μονάδες παραγωγής, ανανεώσιμες πηγές, εισαγωγές, εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, και το χρηματιστήριο ενέργειας.

Για το λόγο αυτό στην καθημερινή διαχείριση των αγοραπωλησιών ενέργειας αξιοποιείται πλέον και η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, που έχει τη δυνατότητα χειρισμού τεράστιου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

