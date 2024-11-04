Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2023

Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 4/11 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) του 2023 από τους υπόχρεους, δηλαδή για την περιουσιακή εικόνα που είχαν το 2022.

Στις 18 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις δηλώσεις του 2024, που αφορούν την περιουσιακή εικόνα του 2023.

Την ίδια ημερομηνία θα ανοίξει η πλατφόρμα και για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, όπως για τις αρχικές Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης όσων απέκτησαν υποχρέωση δήλωσης από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Εφέτος, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η πιο χαρακτηριστική διαφοροποίηση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι ότι όλα τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης των φορολογούμενων -εισοδήματα, ακίνητα, καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα- θα μπορούν να αντληθούν αυτόματα. Ο φορολογούμενος απλώς θα επιβεβαιώνει την ορθότητά τους.

Αυτό πρακτικά συνεπάγεται μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς μειώνεται η δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, περιορίζεται η ταλαιπωρία των πολιτών από τη συλλογή στοιχείων, ειδικά από τράπεζες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι αυτή η νέα πρωτοβουλία θα φέρει σημαντικές βελτιώσεις στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης.

Πώς θα διεξάγεται η διαδικασία

Ένα από τα πιο σημαντικά νέα στοιχεία που θα διευκολύνουν τους υπόχρεους είναι η αυτόματη ενσωμάτωση βασικών περιουσιακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, θα είναι δυνατή η αυτόματη άντληση και ενσωμάτωση στοιχείων όπως οι τραπεζικές καταθέσεις, τα εισοδήματα, τα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό θα καθιστά τη διαδικασία συμπλήρωσης των δηλώσεων πιο απλή, γρήγορη και λιγότερο επιβαρυντική για τους πολίτες.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τους υπουργούς Γιώργο Φλωρίδη, Δημήτρη Παπαστεργίου, Χρίστο Δήμα και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία των υπόχρεων θα αντλούνται αυτόματα από το φορολογικό μητρώο κατά την υποβολή της δήλωσης. Αυτή η αυτόματη διαδικασία θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο ΑΦΜ, τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και το email των δηλούντων, μειώνοντας έτσι τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η καινοτομία δεν περιορίζεται μόνο στην απλοποίηση της διαδικασίας, καθώς άλλα στοιχεία, όπως τα εισοδήματα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα οχήματα, τα σκάφη, οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις και τα δάνεια, θα μεταφέρονται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης της πλατφόρμας με την ΑΑΔΕ, το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και το ΓΕΜΗ. Αυτός ο συνδυασμός πληροφοριών θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης του δηλούντα, διευκολύνοντας περαιτέρω την αξιολόγηση της οικονομικής του κατάστασης.

Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Πλατφόρμα υποβολής: Η υποβολή θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας www.pothen.gr, όπου οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν ήδη να καταθέτουν αντίγραφα συμβολαιογραφικών εγγράφων. Αυτή η προσθήκη θα επιταχύνει τη διαδικασία και θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμβολαιογράφων και της φορολογικής αρχής. Ηλεκτρονική κατάθεση συμβολαιογραφικών εγγράφων: Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να καταθέτουν ηλεκτρονικά κάθε συμβολαιογραφικό έγγραφο εντός 15 ημερών από την υπογραφή του. Αυτή η υποχρέωση θα εξασφαλίσει την ταχύτητα και την ακρίβεια στη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων στοιχείων. Προσωπικοί κωδικοί εισόδου: Οι υπόχρεοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXIS για την υποβολή της δήλωσης, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους. Αυτόματη εμφάνιση στοιχείων: Τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία θα εμφανίζονται αυτόματα όπως είναι καταχωρημένα στο φορολογικό μητρώο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους υπόχρεους να διορθώσουν τυχόν λάθη πριν την υποβολή της δήλωσης. Αυτόματη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων: Τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταφέρονται αυτόματα, περιλαμβάνοντας εισοδήματα, ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, οχήματα και δάνεια άνω των 5.000 ευρώ. Αυτό το χαρακτηριστικό αναμένεται να μειώσει την πιθανότητα σφαλμάτων και να εξοικονομήσει χρόνο κατά τη διαδικασία υποβολής. Δυνατότητα διόρθωσης: Οι υπόχρεοι θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης, προσθέτοντας ή διαγράφοντας εγγραφές και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ηλεκτρονική υποβολή απαραίτητων εγγράφων: Στις δηλώσεις που ελέγχονται υποχρεωτικά, τα απαραίτητα έγγραφα θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά, εκτός αν έχουν μεταφερθεί αυτόματα. Οι υπόχρεοι θα επισυνάπτουν νέα στοιχεία μόνο σε περιπτώσεις μεταβολής της περιουσιακής τους κατάστασης. Τροποποιητικές δηλώσεις: Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί εμπρόθεσμα η δήλωση, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Τι προσφέρει η νέα διαδικασία

Σύμφωνα με πηγές από τα αρμόδια υπουργεία, η νέα διαδικασία αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους υπόχρεους, περιορίζοντας λάθη και παραλείψεις, ενώ θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στους ελέγχους. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η αυτόματη άντληση δεδομένων και η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων διασφαλίζουν την ορθότητα των δηλώσεων, βελτιώνοντας τη διαδικασία υποβολής και ελέγχου των δηλώσεων Πόθεν Έσχες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.