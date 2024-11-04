Του Χρυσόστομου Τσούφη

Έντεκα ημέρες έως τις 15 Νοεμβρίου έχουν ακόμη στη διάθεση τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι – οι οποίοι έχουν αμφισβητήσει τον τεκμαρτό τρόπο με τον οποίο φορολογήθηκαν – για να συμπληρώσουν το ειδικό ερωτηματολόγιο και να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές. Αν δεν το κάνουν, χάνουν το δικαίωμα της αμφισβήτησης οπότε και θα πρέπει να πληρώσουν τον «φουσκωμένο» φόρο που έβγαλε η διαδικασία χρήσης των τεκμηρίων.



Η λέξη «φουσκωμένος» σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μάλλον ευφημισμός. Για παράδειγμα υπήρξε περίπτωση φροντιστηρίου ξένων γλωσσών με 14 έτη λειτουργίας το οποίο δήλωνε 16.500€ έσοδα που αντιστοιχούν σε φόρο 2.330€. Τα τεκμήρια όμως του νέου τρόπου φορολόγησης έβγαλαν ελάχιστο εισόδημα 25.504€ που αντιστοιχεί σε φόρο 4.641€. Ο φόρος δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε.



Παρά όμως τη μεγάλη επιβάρυνση που επιφέρει ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης και παρά το έντονο αίσθημα αδικίας που εξέφρασαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και φορολογούμενου, ελάχιστοι αμφισβήτησαν το… τελικό αποτέλεσμα ζήτησαν να ελεγχθούν σε βάθος πενταετίας. Για την ακρίβεια από τις 400.000 μόλις 1.037, δηλαδή το 0,026%. Κι από τους 1.037 μόλις οι 351 δεν επικαλέστηκαν αντικειμενικούς λόγους αλλά ζήτησαν να ελεγχθούν πληρώνοντας όμως το φόρο που βεβαιώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.



Οι «αμφισβητίες αυτή» σε διάστημα 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του φόρου εισοδήματος πρέπει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης τους αλλά και των οικείων τους. Κάτι σαν ένα μικρό πόθεν έσχες. Και η προθεσμία αυτή λήγει στα μέσα του μήνα.

Στο ερωτηματολόγιο μεταξύ άλλων πρέπει να συμπληρώσουν:

-Τραπεζικούς λογαριασμούς, Κάρτες και Θυρίδες

-Επενδύσεις και Χρεόγραφα

-Τιμαλφή και Έργα Τέχνης

-Διαθέσιμα μετρητά και Κρυπτονομίσματα

-Κινητή περιουσία

-Αριθμούς παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος και Νερού

-Λογαριασμούς Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας

-Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

-Δίδακτρα και Ταξίδια



Η αίτηση του φορολογουμένου εξετάζεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αρμόδιας για την παραλαβή της φορολογικής δήλωσης του και αποφασίζει αν θα προχωρήσει σε νέο προσδιορισμό φόρου ή όχι. Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο. Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν τον έλεγχο και σε προγενέστερα φορολογικά έτη αν το κρίνουν απαραίτητο.



Ο έλεγχος γίνεται εντός 12 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.



Οι υπόλοιποι 686 από τους 1.037 αμφισβήτησαν το φόρο που τους βεβαιώθηκε επικαλούμενοι όμως αντικειμενικούς λόγους (και υπέβαλαν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης )μείωσης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος όπως :



Η στρατιωτική θητεία. Αν έχει λήξει προσκομίζεται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Αν όχι, συνυποβάλλεται βεβαίωση της μονάδας που υπηρετεί

Φυλάκιση. Συνυποβάλλεται αποφυλακιστήριο ή πιστοποιητικό κράτησης

Νοσηλεία. Συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

Εγκυμοσύνη. Συνυποβάλλεται βεβαίωση κυοφορίας από την ΗΔΙΚΑ είτε από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας για 12 μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή την αναδοχή τέκνου. Για την πρώτη περίπτωση συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για την υιοθεσία, η σχετική δικαστική απόφαση και για την αναδοχή, η πράξη τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια και η βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.

Εκτεταμένες Φυσικές καταστροφές. Συνυποβάλλεται η απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά φορέα με την οποία παρέχεται κρατική αρωγή.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση λειτουργίας

Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που δεν μπορούσαν να προληφθούν όπως σοβαρά προβλήματα υγείας, ατυχήματα κτλ.

Πηγή: skai.gr

