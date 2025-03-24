ΦΠΑ με τον μήνα για όλες τις νεοσύστατες επιχειρήσεις 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Δηλώσεις ΦΠΑ με τον μήνα θα υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που θα κάνουν έναρξη δραστηριότητας από την 1η Απριλίου και μετά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όλες οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ακόμα και αυτές με απλογραφικά στοιχεία (πρώην Α’ και Β’ Κατηγορίας βιβλία), οι οποίες κάνουν δηλώσεις ΦΠΑ ανά τρίμηνο, θα υποχρεωθούν για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας τους να υποβάλλουν και να αποδίδουν ΦΠΑ κάθε μήνα.

Ο στόχος με την υιοθέτηση του εν λόγω μέτρου είναι, πρωτίστως, να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις με επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται σε καθεστώς υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ανά τρίμηνο αντί ανά μήνα, κάνουν έναρξη στην Εφορία και εκδίδουν ή δηλώνουν κανονικά όλες τους τις συναλλαγές, αλλά πολύ σύντομα (συνήθως σε διάστημα λιγότερο από έξι μήνες) προχωρούν σε διακοπή λειτουργίας, χωρίς να αποδίδουν τον ΦΠΑ και κανέναν άλλο φόρο, φεσώνοντας στην ουσία το Δημόσιο.

Με την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ανά μήνα, η ΑΑΔΕ μειώνει τον χρόνο αντίδρασής της, ώστε να μπορεί να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα.

Ήδη, μάλιστα, για να αποτραπεί η δημιουργία εταιρειών- φωτοβολίδων» που κλείνουν προτού ελεγχθούν, εισήχθη από την περασμένη χρονιά και ο θεσμός του «προσωρινού προσδιορισμού» φόρου και παραβάσεων, δηλαδή «προληπτικά» πρόστιμα σε επιχειρήσεις προτού κλείσει η φορολογική περίοδος για την οποία τους γίνεται έλεγχος.

Αναδρομική εφαρμογή του ΦΠΑ «με τον μήνα»

Το μέτρο της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ «με τον μήνα» θα επεκταθεί επίσης και σε όσες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναρξη από το 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2025, αλλά με την υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ «με τον μήνα» να ξεκινά γι’ αυτές από την 1η Ιουλίου.

Έτσι, το μέτρο θα ισχύσει και αναδρομικά για νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες άνοιξαν από το 2024 και μετά, παρότι ξεκίνησαν ήδη να υποβάλλουν ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

Σταδιακά, από τον Οκτώβριο, θα επεκταθεί και σε παλαιές υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον το επιλέξουν οι ίδιες, με άλλα λόγια για τις «παλιές» επιχειρήσεις θα έχει προαιρετικό χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα μπορούν και να επιστρέψουν στο καθεστώς ανά τρίμηνο, όπως γενικά ισχύει για επιχειρήσεις με απλογραφικά.

Πηγή: skai.gr

