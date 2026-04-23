Στο κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης της στεγαστικής πρόκλησης και των σύγχρονων μοντέλων κοινωνικής κατοικίας επικεντρώθηκε η συζήτηση με θέμα «Social Real Estate Models: Addressing The Housing Challenge», στο πλαίσιο του 11ου Φόρουμ των Δελφών.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου / Growthfund, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Υπερταμείο στην ωρίμαση ανενεργών ακινήτων του Δημοσίου για το μοντέλο της Κοινωνικής Αντιπαροχής, επισημαίνοντας ότι σχεδιάζεται η διαδικασία δημοπράτησης για περίπου 20 ακίνητα εντός του 2026.

Όπως τόνισε, τα ακίνητα αξιολογούνται με βάση την τεχνική τους ωριμότητα, τα χωροταξικά χαρακτηριστικά και τη νομική καθαρότητα, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της επενδυτικής ελκυστικότητας των έργων.

Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, σημείωσε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί έλεγχος σε περίπου 100 ακίνητα σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ παράλληλα έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα για τη διαμόρφωση ώριμων έργων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Για τα ακίνητα που θα δημοπρατηθούν εντός του 2026, οι διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης αναμένεται να εκκινήσουν το 2027.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη του Υπερταμείου είναι η ενημέρωση και ενεργοποίηση της αγοράς, ώστε να συμμετάσχει ουσιαστικά σε αυτό το νέο μοντέλο συνεργασίας για την κοινωνική κατοικία.

Τέλος, ανέφερε ότι εντός του Μαΐου 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ωρίμασης από το Υπερταμείο για το έργο εκσυγχρονισμού 15 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με προϋπολογισμό άνω των 220 εκατ. ευρώ.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κ. Ιωάννης Μπίτζης, Εταίρος της EY Parthenon, και η κα Άννα Ροκοφύλλου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.