Τη συνταγή της ελληνικής κυβέρνησης για μέτρα στήριξης προσωρινά και στοχευμένα συστήνει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή».
Ο κ. Ντομπρόβσκις αναγνωρίζει πως η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα σοκ στασιμοπληθωρισμού και απορρίπτει τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης.
Σημειώνεται πως ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα και θα ανακοινώσει επίσημα - κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό - την εκταμίευση προς την Ελλάδα 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο αποκλείει κάθε συζήτηση περί χρονικής επέκτασης του χρηματοδοτικού εργαλείου. Ο Λετονός αξιωματούχος στέλνει γενικά θετικό σήμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη κινείται στο 2,1%-2,2% για φέτος και το επόμενο έτος - επίπεδα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο -, ενώ εκτιμά ότι θα υπάρξει αύξηση των πραγματικών και διαθέσιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών.
Ωστόσο, παρά το ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα που αναμένει και η Κομισιόν από την Ελλάδα για το 2025, ο κ. Ντομπρόβσκις προειδοποιεί συγχρόνως για το υψηλό δημόσιο χρέος που απαιτεί προσεκτική διαχείριση, ιδιαίτερα στο τρέχον περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.
