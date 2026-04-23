«Διπλό κέρδος» για τους συνταξιούχους από τα νέα μέτρα

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Κερδισμένοι» του νέου πακέτου στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και όσοι νοικιάζουν σπίτια. «Διπλό» το κέρδος για τους απόμαχους της εργασίας για τους οποίους αυξάνεται το ποσό της ετήσιας ενίσχυση και παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια. Περισσότεροι θα γίνουν και οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίων, ενώ έκτακτο επίδομα θα χορηγηθεί, λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, στις οικογένειες με παιδιά.

Φυσικά όπως πάντα υπάρχουν και οι … συνήθεις «στρεβλώσεις», καθώς εκτός ενισχύσεων μένουν για παράδειγμα οικογένειες στις οποίες τυγχάνει να εργάζονται και οι δύο γονείς ως μισθωτοί -και άρα «εμφανίζουν» κανονικά τα εισοδήματά τους στην Εφορία- αν εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς αποδοχές. Αντίθετα, θα μπουν από το «παράθυρο» όσοι ξέρουν να «κρύβουν» εισοδήματα.

«Διπλό κέρδος» για συνταξιούχους

Ξεκινώντας από τους συνταξιούχους, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων, η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ -που έχει θεσπιστεί σε μόνιμη ετήσια βάση- αυξάνεται από τον ερχόμενο Νοέμβριο στα 300 ευρώ.

Όμως και ο αριθμός των δικαιούχων θα διευρυνθεί, δεδομένου ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ σήμερα) εφόσον είναι άγαμοι και έως 35.000 ευρώ (από 26.000) αν είναι έγγαμοι/μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ σήμερα) εάν είναι άγαμοι και τις 400.000 ευρώ (από 300.000) αν είναι έγγαμοι.

Το ποσό των 300 ευρώ θα λάβουν αυτόν τον Νοέμβρη και όσοι είναι συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων δεν ισχύει το ηλικιακό όριο, δηλαδή το επίδομα θα τους καταβληθεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι πάνω ή κάτω των 65 ετών.

Εντούτοις, ισχύει το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ποιοι θα πάρουν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ θα πάρουν λίγο πριν τις … καλοκαιρινές τους διακοπές σχεδόν 1 εκατ. νοικοκυριά που αριθμούν περίπου 3 εκατ. μέλη: Η ενίσχυση θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα αφορά τις οικογένειες με παιδιά καλύπτοντας σχεδόν το 80% της συγκεκριμένης ομάδας.

Θα πρέπει όμως το οικογενειακό τους εισόδημα να διαμορφώνεται για άγαμους, έως:

39.000€ για 1 παιδί

44.000€ για 2 παιδιά

49.000€ για 3 παιδιά

54.000€ για 4 παιδιά

59.000€ για 5 παιδιά

64.000€ για 6 παιδιά και πάνω

Και για έγγαμους, έως:

40.000€ για 1 παιδί

45.000€ για 2 παιδιά

50.000€ για 3 παιδιά

55.000€ για 4 παιδιά

60.000€ για 5 παιδιά

65.000€ για 6 παιδιά και πάνω



Τι αλλάζει για τους δικαιούχους της «επιστροφής ενοικίου»

Η περίμετρος των δικαιούχων της περιβόητης «επιστροφής ενοικίου» διευρύνεται, καθώς αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια. Συγκεκριμένα:

Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ σήμερα).

Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ), προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ (από 4.000 ευρώ) για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ σήμερα), προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους.

