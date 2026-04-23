Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσαν στα 103 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν άκαπρπες και το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να διεκδικεί τον έλεγχο της πλωτής οδού, περιορίζοντας σχεδόν όλη τη διεθνή κυκλοφορία.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων για να εντείνουν την πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία, μια κίνηση που η Τεχεράνη έχει καταδικάσει ως παραβίαση της εκεχειρίας, σημειώνει το Trading Economics.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι η τρέχουσα εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον, καθώς η Ουάσινγκτον αναμένει μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν, αν και η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε συνομιλίες στο εγγύς μέλλον.

Από την πλευρά της προσφοράς, τα στοιχεία της EIA αποκάλυψαν μειώσεις στα αποθέματα των ΗΠΑ σε βασικά προϊόντα διύλισης, υποδεικνύοντας ισχυρή ζήτηση τόσο στην εγχώρια κατανάλωση όσο και στις εξαγωγές.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 1,37%, στα 103,30 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη (07:20 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει άνοδο 1,56%, στα 94,42 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

