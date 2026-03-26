Οι traders αναζητούν το «σημείο» που ωθεί τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να αλλάζει πολιτική στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν έντονες διακυμάνσεις στην αγορά πετρελαίου.

Από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει την τάση να εντείνει τις απειλές του κατά του ιρανικού καθεστώτος τα Σαββατοκύριακα, όταν οι αγορές πετρελαίου είναι κλειστές, και να αφήνει υπαινιγμούς για επικείμενη ειρήνη όταν οι τιμές ανεβαίνουν.

Τα μηνύματα αυτά αποτελούν μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησής του να συγκρατήσει τον πληθωρισμό στις τιμές των καυσίμων, μόλις λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου το ζήτημα του κόστους ζωής θα απασχολήσει τους ψηφοφόρους, σημειώνουν οι Financial Times.

Το μοτίβο αυτό υπογραμμίζει τη σημασία των αγορών πετρελαίου για την πορεία της σύγκρουσης, καθώς και την επιτυχία του Λευκού Οίκου -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- να αποτρέψει την εκτόξευση των τιμών του αργού.

«Είναι σαφές ότι ο Τραμπ φοβάται τις υψηλές τιμές στην αντλία… Βενζίνη πάνω από 4 δολάρια είναι πολιτικά καταστροφική», δήλωσε ο Χόρχε Μοντεπέκε, αναλυτής πετρελαίου στην Onyx Capital Group. «Από την άλλη πλευρά είναι ο εγωισμός του. Δεν μπορεί να φανεί ότι έχει χάσει», σημείωσε.

Το αργό Brent έφτασε σε υψηλό επίπεδο άνω των 119 δολαρίων το βαρέλι στις 9 Μαρτίου και έχει παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλο τον Κόλπο.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αισθάνονται τις επιπτώσεις: οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί περισσότερο από ένα τρίτο, φτάνοντας σχεδόν τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ το ντίζελ -ένα κρίσιμο καύσιμο για τη βιομηχανία- έχει ξεπεράσει τα 5 δολάρια.

Το μοτίβο

Ένας trader επεσήμανε αυτό που θεωρεί ως σαφές μοτίβο: κάθε φορά που οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου -που σήμερα διαπραγματεύεται περίπου 10 δολάρια χαμηλότερα από το Brent- πλησίαζαν τα 95 έως 100 δολάρια το βαρέλι, εντεινόταν η ρητορική αποκλιμάκωσης της κυβέρνησης και δυνάμωνε η φημολογία για πιθανή κρατική παρέμβαση στην αγορά πετρελαίου.

Μέχρι στιγμής, όπως είπε, αυτή η «ρητορική πίεσης» έχει βοηθήσει να συγκρατηθούν οι τιμές. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι τιμές θα μπορούσαν να εκτιναχθούν απότομα αν αρχίσουν να εμφανίζονται πραγματικές ελλείψεις στην αγορά.

Αρκετοί traders δήλωσαν ότι πιστεύουν πως οι τιμές του πετρελαίου θα έπρεπε να είναι υψηλότερες, δεδομένης της κλίμακας της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί αρκετά τολμηροί ώστε να κινηθούν αντίθετα με τις παρεμβάσεις του Τραμπ μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα και τηλεοπτικών συνεντεύξεων, τις οποίες θεωρούν σχεδιασμένες για να πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω.

«Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ψευδείς. Ο πρόεδρος Τραμπ υπήρξε απολύτως διαφανής με τους Αμερικανούς σχετικά με αυτές τις προσωρινές, βραχυπρόθεσμες διαταραχές και επικεντρώνεται στο να κάνει το σωστό -δηλαδή να εξαλείψει την απειλή του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος προς την Αμερική και τους συμμάχους της», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.

Οι traders έχουν συνηθίσει την απρόβλεπτη χάραξη πολιτικής του Τραμπ, ήδη από τις παλινωδίες του στους δασμούς την περασμένη χρονιά -όταν οι συνεχείς αναδιπλώσεις του γέννησαν τη φράση «Trump Always Chickens Out».

Ωστόσο, η αντιφατική του στάση την τελευταία εβδομάδα έχει εκτοξεύσει την απρόβλεπτη συμπεριφορά του σε νέα επίπεδα.

Από την Παρασκευή, η αμερικανική κυβέρνηση έχει μιλήσει για την απελευθέρωση εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, έχει αναπτύξει επίλεκτους αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή και έχει απειλήσει να «αφανίσει» τις ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής -ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με μη κατονομαζόμενους Ιρανούς αξιωματούχους βρίσκονται σε καλό επίπεδο.

«Υπάρχουν πλέον τόσες πολλές αντιφατικές κινήσεις, που έχουμε περάσει στη σφαίρα της φαντασίας», δήλωσε ο Μάικ Ο’Ρουρκ της Jones Trading στη Νέα Υόρκη.

Εν τω μεταξύ, το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ έχει αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, καθώς το ακριβότερο πετρέλαιο ενισχύει τις προβλέψεις για αυξημένο πληθωρισμό και αναγκάζει τους traders να αποδεχθούν το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ενδέχεται να μην μειώσει τα επιτόκια φέτος.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς, που καθορίζει το κόστος του κρατικού δανεισμού, έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες αυτόν τον μήνα -η χειρότερη επίδοση από τα τέλη του 2024.

«Δείκτης πίεσης»

Η εκτίμηση του πότε θα προκύψει η επόμενη «στιγμή Τραμπ» έχει γίνει η νέα εμμονή της Wall Street. Ο επικεφαλής στρατηγικής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Deutsche Bank, Μαξιμίλιαν Ούλερ, ανέπτυξε αυτή την εβδομάδα έναν «δείκτη πίεσης» ως «υποκατάστατο στη ρητορική ή τις στρατηγικές προσαρμογές της αμερικανικής κυβέρνησης».

Ο δείκτης λαμβάνει υπόψη τη μηνιαία μεταβολή της δημοτικότητας του Τραμπ, τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό των επόμενων 12 μηνών, την πορεία του δείκτη S&P 500 της Wall Street και τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

«Αν ο δείκτης ανεβαίνει, αυξάνεται η πιθανότητα στρατηγικής προσαρμογής από την αμερικανική κυβέρνηση», δήλωσε ο Ούλερ. «Αν και τα τέσσερα σημεία πίεσης επιδεινώνονται, το κίνητρο για αλλαγή είναι πολύ υψηλό», πρόσθεσε. Ο δείκτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που ο Τραμπ επανήλθε στην προεδρία.

Η Μόνικα Ντεφέντ, επικεφαλής του Amundi Investment Institute, δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει γίνει «πολύ πιο ευαίσθητος» στις αποδόσεις των ομολόγων κατά τη δεύτερη θητεία του.

«Μόλις το 10ετές ομόλογο πλησιάσει το 4,5%, η κυβέρνηση αρχίζει να ανησυχεί έντονα, και τότε συνήθως παρεμβαίνει. Ως επενδυτές πρέπει να το προβλέπετε», είπε.

Άλλοι επενδυτές απλώς περιμένουν να περάσει η αστάθεια, φοβούμενοι ότι θα βρεθούν εκτεθειμένοι από την επόμενη ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social.

«Όλοι κάνουμε το ίδιο πράγμα -τίποτα», δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων ενός hedge fund στη Βόρεια Αμερική. «Δεν μπορείς να σορτάρεις το πετρέλαιο γιατί μπορεί εύκολα να εκτιναχθεί στα 150 δολάρια. Ή ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σε πέντε λεπτά», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.