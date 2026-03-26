Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν πάνω από τα 104 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων από τις ΗΠΑ και το Ιράν σχετικά με τις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης που έχει ταρακουνήσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Το Ιράν δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ και θα απορρίψει μια προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός, περιγράφοντας αντ' αυτού τους δικούς του όρους, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του Στενού του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες συνεχίζονται, με την Ουάσινγκτον να φέρεται να έστειλε μια πρόταση 15 σημείων στο Ιράν μέσω του Πακιστάν με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης και το άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού, σημειώνει το Trading Economics.

Το σχεδόν κλείσιμο του Ορμούζ έχει διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, με αποτέλεσμα την απώλεια εκατομμυρίων βαρελιών ημερήσιας προσφοράς. Ενώ ορισμένα πλοία συνεχίζουν να διέρχονται υπό ιρανική προστασία, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία-Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας, της Αυστραλίας και των Φιλιππίνων, αντιμετωπίζουν μια επιδεινούμενη έλλειψη καυσίμων.

Το συμβόλαιο του Brent (Μαΐου) κινείται ανοδικά κατά 2,44%, στα 104,71 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη (08:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαϊου) σημειώνει άνοδο 2,30%, στα 92,40 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

