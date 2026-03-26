Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με άνοδο 4,6δισ€ της αξίας της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων έκλεισε το 2025. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για τον ΕΝΦΙΑ η συνολική περιουσία που κατέχουν οι Έλληνες έχει συνολική αξία 782,5δισ€. Το 2024 η συνολική αξία ήταν 777,9δισ€ και 771,9δισ€ ένα χρόνο πιο πριν.

Η αύξηση προέρχεται στο σύνολο της από την ανέγερση καινούριων κατοικιών αφού οι αντικειμενικές αξίες – με βάση τις οποίες υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ- δεν έχουν μεταβληθεί.



Όπως είναι αναμενόμενο η πιο «πλούσια» περιφέρεια δεν είναι άλλη από αυτήν της Αττικής όπου 2.56εκατ. ιδιοκτήτες έχουν περιουσία 412,6δισ€.

Όμως φόρο πλήρωσαν 2,24εκατ. από αυτούς συνολικού ύψους 1,23δισ€. Στην Αττική χοντρικά είναι συγκεντρωμένοι 1 στους 3 ιδιοκτήτες ακινήτων και πληρώνουν λίγο περισσότερο από τον μισό συνολικό ΕΝΦΙΑ (53,4%). Ο μέσος φόρος ανέρχεται σε 550,15€.



Στη δεύτερη θέση η Κεντρική Μακεδονία με 1,24εκατ€ ιδιοκτήτες με συνολική περιουσία 102,7δισ€. ΕΝΦΙΑ πλήρωσαν 1,066εκατ. συνολικού ύψους 295,6εκατ€. Η μέση επιβάρυνση ανέρχεται σε 277,3€.



Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η περιφέρεια με το μικρότερο ύψος συνολικής περιουσίας. 185.365 ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα αξίας 10,35δισ€. Πληρώνουν μέσο φόρο 207,9€.



Στο top 10 των νομών με το μικρότερο συνολικά βεβαιωμένο ΕΝΦΙΑ βρίσκονται:

Ευρυτανία 1,7εκατ€

Γρεβενά 3,1εκατ€

Φωκίδα 3,9εκατ€

Λευκάδα 5,1εκατ€

Φλώρινα 5,7εκατ€

Θεσπρωτία 6εκατ€

Άρτα 6,1εκατ€

Καστοριά 6,6εκατ€

Σάμος 6,75εκατ€

Πρέβεζα 7,4εκατ€



Τα στοιχεία δείχνου μια «κόπωση» στους αριθμούς όσων επιλέγουν να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, δασική πυρκαγιά, πλημμύρα) και να απολαύσουν τη μείωση 10% ή 20% (ανάλογα με την αξία του ακινήτου στον ΕΝΦΙΑ).

Οι ασφαλισμένοι αριθμού πλέον 428.147 μια αύξηση μεν 19% σε σχέση με πέρυσι , αλλά μια αύξηση πολύ μικρότερη από το περσινό άλμα του 67%. Η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ είναι της τάξης των 26,1εκατ€ , αυξημένη κατά 5εκατ σε σχέση με πέρυσι.



579.224 ιδιοκτήτες ακινήτων που ζουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ( 1.700 στον Έβρο) κι αξία πρώτης κατοικίας έως 400.000€ θα πληρώσουν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ , ο οποίος κοστίζει στα δημόσια ταμεία 47,5εκατ€.



Συνολικά ο βεβαιωμένος ΕΝΦΙΑ που καλούνται να αποπληρώσουν σε 12 δόσεις έως τον Φεβρουάριο του 2027 , οι 6,17 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων – φυσικά και νομικά πρόσωπα – ανέρχεται σε 2,3δισ€.

Το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων ανέρχεται σε 7,15εκατ. όμως περίπου 990.000 από αυτούς απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή του φόρου. Οι συνολικές εκπτώσεις στον φετινό ΕΝΦΙΑ ξεπερνούν τα 384εκατ€.

Ο μέσος ΕΝΦΙΑ δηλαδή ανέρχεται σε 372,2€ μια μικρή μείωση από το περσινό 373,4€.

1,71δισ€ είναι ο ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων και 586εκατ€ θα πληρώσουν τα νομικά πρόσωπα.

Πηγή: skai.gr

