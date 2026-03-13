Ο ρώσος προεδρικός ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ έκρινε σήμερα ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας «δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή» χωρίς το πετρέλαιο της Ρωσίας, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν για χρονικό διάστημα χονδρικά ενός μήνα τις πωλήσεις ρωσικού αργού και υποπροϊόντων του που μεταφέρονται από δεξαμενόπλοια.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ουσιαστικά το προφανές: δίχως το ρωσικό πετρέλαιο, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να παραμείνει σταθερή», σχολίασε ο κ. Ντμίτριεφ μέσω Telegram, με φόντο την απογείωση των τιμών του μαύρου χρυσού μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

