Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ανακοίνωσε ότι η ανεργία στη χώρα ανήλθε στο 4,7% το τρίμηνο Μαρτίου - Μαΐου, από 4,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2021.

Χθες, ανακοινώθηκε και μια απρόσμενη αύξηση του πληθωρισμού στο 3,6%.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν περαιτέρω πίεση στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, λίγες ημέρες αφότου ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης των επιτοκίων εάν δει ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνεται.

Η διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), Λιζ ΜακΚέον, σχολίασε τα στοιχεία:

«Η αγορά εργασίας συνεχίζει να εξασθενεί, με τον αριθμό των μισθωτών να μειώνεται εκ νέου, αν και τα αναθεωρημένα φορολογικά στοιχεία δείχνουν πως η πτώση τους τελευταίους μήνες είναι λιγότερο έντονη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η αύξηση των αποδοχών υποχώρησε ξανά, τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις παραμένει σχετικά ισχυρή σε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας συνεχίζει επίσης να μειώνεται και πλέον παρουσιάζει συνεχή πτώση εδώ και τρία χρόνια».



Πηγή: skai.gr

