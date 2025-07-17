Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης
Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία.
Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ανακοίνωσε ότι η ανεργία στη χώρα ανήλθε στο 4,7% το τρίμηνο Μαρτίου - Μαΐου, από 4,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2021.
Χθες, ανακοινώθηκε και μια απρόσμενη αύξηση του πληθωρισμού στο 3,6%.
Τα στοιχεία υποδεικνύουν περαιτέρω πίεση στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, λίγες ημέρες αφότου ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης των επιτοκίων εάν δει ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνεται.
Η διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), Λιζ ΜακΚέον, σχολίασε τα στοιχεία:
«Η αγορά εργασίας συνεχίζει να εξασθενεί, με τον αριθμό των μισθωτών να μειώνεται εκ νέου, αν και τα αναθεωρημένα φορολογικά στοιχεία δείχνουν πως η πτώση τους τελευταίους μήνες είναι λιγότερο έντονη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η αύξηση των αποδοχών υποχώρησε ξανά, τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις παραμένει σχετικά ισχυρή σε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας συνεχίζει επίσης να μειώνεται και πλέον παρουσιάζει συνεχή πτώση εδώ και τρία χρόνια».
