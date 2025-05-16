Γιώργος Πιτσιλής προς εργαζομένους: «Κανείς δεν μετακινείται από τον τόπο εργασίας του»

Ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους εργαζομένους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε όλη την Ελλάδα, εγκαινίασε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Πρόκειται για ένα ψηφιακό newsletter, το οποίο έλαβαν στα e-mail τους οι υπάλληλοι της Αρχής, με στόχο να ενημερώνονται για τις δράσεις του οργανισμού.

Η αρχή έγινε - μεταξύ άλλων - με την επίσκεψη του κ. Πιτσιλή στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στην Θεσσαλία.

Εκεί, όπου παρουσίασε το σχέδιο μετεξέλιξης των υπηρεσιών, με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης προς πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και ξεκαθάρισε πως «Κανείς δεν μετακινείται από τον τόπο εργασίας του». Αντίθετα, εξετάζονται οι δυνατότητες και οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας, με στόχο την ενίσχυση και τη δίκαιη κατανομή της εργασίας, όπου χρειάζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.