Νέο ρεκόρ: Στα 21,7 δισ. ευρώ τα έσοδα από τουρισμό το 2024 από 20,6 δισ. το 2023

Στα 21,7 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από τουρισμό το 2024 - καταγράφοντας ρεκόρ - από 20,593 δισ. ευρώ το 2023 και 17,676 δισ. ευρώ το 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα, όσον αφορά συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024, τα έσοδα από τουρισμό διαμορφώθηκαν στα 435,1 εκατ. ευρώ, από 326,4 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023 και από 243,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.