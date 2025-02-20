Λογαριασμός
Νέο ρεκόρ: Στα 21,7 δισ. ευρώ τα έσοδα από τουρισμό το 2024 από 20,6 δισ. το 2023

Όσον αφορά συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024, τα έσοδα από τουρισμό διαμορφώθηκαν στα 435,1 εκατ. ευρώ, από 326,4 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023

τουρισμος

Στα 21,7 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από τουρισμό το 2024 - καταγράφοντας ρεκόρ - από 20,593 δισ. ευρώ το 2023 και 17,676 δισ. ευρώ το 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα, όσον αφορά συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024, τα έσοδα από τουρισμό διαμορφώθηκαν στα 435,1 εκατ. ευρώ, από 326,4 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023 και από 243,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022.

TAGS: τουρισμός Τράπεζα της Ελλάδος
