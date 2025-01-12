Εξοικονομώ 2025: Ποιες περιοχές έχουν το μεγαλύτερο προβάδισμα για ένταξη στο πρόγραμμα

Οικισμοί σε Ευρυτανία, Κοζάνη, Φλώρινα, Ημαθία, Ξάνθη και Καστοριά έχουν το μεγαλύτερο προβάδισμα για ένταξη στο νέο "Εξοικονομώ" που προκηρύχθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο λόγος είναι ότι τα κριτήρια ένταξης δεν είναι πλέον (όπως στα προηγούμενα προγράμματα) η παλαιότητα κατασκευής και η ενεργειακή κλάση του ακινήτου, το κόστος των παρεμβάσεων ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται και το εισόδημα του νοικοκυριού, αλλά οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή: όσο περισσότερο ψύχος επικρατεί στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο- και αντίστοιχα είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες θέρμανσης - τόσο πιθανότερο είναι να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Στον Οδηγό του προγράμματος περιλαμβάνεται η κατάταξη κάθε οικισμού της χώρας ξεχωριστά, ως προς το κριτήριο των "βαθμοημερών" με βάση το οποίο θα γίνει η κατάταξη των αιτήσεων. Η μέγιστη βαθμολογία είναι 1,617221815 και εφαρμόζεται στο Βελούχι Ευρυτανίας. Ακολουθούν η τοπική κοινότητα Πολυμύλου Κοζάνης, η Βίγλα στη Φλώρινα, το Βέρμιο, το Δασικό Χωριό Ξάνθης, τα Πηγάδια Νάουσας, το Πισοδέρι στις Πρέσπες, η Νέα Κοτύλης Καστοριάς, ο Λειβαδίτης Ξάνθης, η Περικοπή Αμυνταίου κα.

Στον αντίποδα ο οικισμός με τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι η νησίδα Τραγούσα του Δήμου Χάλκης και ακολουθούν δεκάδες οικισμοί στο Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα.

Η πλήρης λίστα των οικισμών με την αντίστοιχη βαθμολογία βρίσκεται στο παράρτημα ΙΧ του Οδηγού (https://exoikonomo2025.gov.gr/odegos).

Όπως ορίζεται στον Οδηγό:

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, με βάση την βαθμολογία του κριτηρίου βαθμοημερών, η οποία καθορίζει την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα, συντάσσονται:

Πίνακες κατάταξης υποβληθεισών προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης που η επιχορήγησή τους εντάσσεται στον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος («καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις).

Πίνακες κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποβληθεισών αιτήσεων που η επιχορήγησή τους δεν εντάσσεται στον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος («επιλαχούσες» αιτήσεις).

Το εισόδημα του νοικοκυριού δεν αποτελεί κριτήριο ένταξης αλλά ρυθμίζει το ύψος της ενίσχυσης το οποίο κυμαίνεται από 50 έως 100 %.

Επίσης προβλέπεται ξεχωριστός προϋπολογισμός για ειδικές κατηγορίες πολιτών: από τα 396 εκατ, που είναι ο συνολικός καθαρός προϋπολογισμός τα 27,3 εκατ. θα διατεθούν σε οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ, 91,2 εκατ. στους Πληγέντες της Θεσσαλίας και τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου και της Σάμου και 18,2 εκατ. σε οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να διασφαλίζει την αναβάθμιση της κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη και τουλάχιστον στην Β' κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), το οποίο συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και μπαταρίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.