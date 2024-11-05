Σκυλακάκης: Αλλαγές στα ανταποδοτικά τέλη ΑΠΕ

Αλλαγές στα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι καταναλωτές στις περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας σήμερα στο Athens Investment Forum 2024.

Όπως είπε το σύστημα θα γίνει πιο άμεσο και θα αφορά περισσότερο τον πολίτη, ενώ πρόσθεσε ότι τα ανταποδοτικά τέλη είναι ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των αντιδράσεων στις περιοχές όπου εγκαθίστανται οι μονάδες αυτές.

Ο κ.Σκυλακάκης τόνισε ότι η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών δεν πρόκειται να αντιστραφεί γιατί είναι πλέον ο οικονομικότερος τρόπος για την παραγωγή ενέργειας ακόμη και αν δεν ληφθούν υπόψη τα κόστη των περιβαλοντικών καταστροφών όπως αυτή που συνέβη πρόσφατα στη Βαλένθια.

Πρόσθεσε ότι η συνέχιση της ανάπτυξης των ΑΠΕ χωρίς να συμβαδίζει αντίστοιχα η εγχώρια ζήτηση σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε υπερβάλλουσα ενέργεια, μηδενικές τιμές και περικοπές στην απορρόφηση της "πράσινης" ενέργειας. Υπογράμμισε τέλος ότι τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν με ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, ενίσχυση των διασυνδέσεων και πιο ποιοτικό μείγμα ΑΠΕ που θα περιλαμβάνει περισσότερα αιολικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

