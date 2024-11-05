Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παραβρέθηκε σήμερα στο 7 ο Athens Investment Forum: «Η Ελλάδα ως Σταθερός Αναπτυξιακός Πυλώνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Στην ομιλία του ο κ. Θεοδωρικάκος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανάγκη για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, την εξωστρέφειά της και την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και της βιομηχανίας. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, είναι μια υπόθεση που αφορά όλες τις

Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, γιατί αυτός είναι ο δρόμος για να είναι ανθεκτική η οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας και διατηρήσιμοι οι αναπτυξιακοί ρυθμοί μας τα επόμενα χρόνια. Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην ασφάλεια της χώρας μας και στην ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών μας.

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Aνάπτυξης:

Κυρίες και κύριοι καλή σας ημέρα, Σε όσους παρευρίσκεστε στο 7ο Athens Investment Forum και σε όσους το παρακολουθείτε διαδικτυακά. Θέλω από την καρδιά μου να σας συγχαρώ για την σπουδαία αυτή θεσμική εκδήλωση. Σας εύχομαι να τα εκατοστήσει αυτό το Forum γιατί πραγματικά δίνει την δυνατότητα να υπάρξει σοβαρή συζήτηση πάνω στα μείζονα θέματα της ελληνικής οικονομίας. Οπότε, κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου σας, θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω και ορισμένες σκέψεις γύρω από τα θέματα αυτά.

Η χώρα μας, χωρίς καμία αμφιβολία, την τελευταία πενταετία έχει καταστεί πυλώνας σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ταυτόχρονα ένα σπουδαίο ενεργειακό κέντρο με ιδιαίτερο ρόλο σε όλη την Ε.Ε. υπό το βάρος των γνωστών γεωστρατηγικών εξελίξεων και την ίδια στιγμή είναι πρωταγωνιστής της πράσινης μετάβασης που αναμφίβολα αποτελεί μια κεντρική προτεραιότητα για την παγκόσμια οικονομία και την ανθρωπότητα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, επιτεύχθηκε η δημοσιονομική σταθερότητα, στη χώρα δημιουργήθηκε ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα και κυρίως η Ελλάδα ανέκτησε την αξιοπιστία της με σταθερό και δυναμικό τρόπο. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό κεκτημένο για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όλα αυτά έχουν γίνει χάρη σε σωστές πολιτικές της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ήθελα να αναδείξω τις στρατηγικές

επιλογές της Κυβέρνησης και την αποτελεσματικότητά μας μέσα σε δύο μεγάλες κρίσεις παγκοσμίων διαστάσεων, της πανδημίας του κορωνοϊού και των

ασύμμετρων απειλών για την ασφάλεια της χώρας από τις ασύμμετρες μεταναστευτικές ροές. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί ο τρόπος αντιμετώπισης δεν

ήταν δεδομένος. Κάποιος έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις και κάποιος έπρεπε με σταθερότητα να τις υλοποιήσει.

Ταυτόχρονα θέλω να αναδείξω ότι όλα αυτά έγιναν πράξη χάρη στην πολιτική σταθερότητα που επιτεύχθηκε από τις σωστές επιλογές που έκανε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2019 και του 2023 προκειμένου να μπορούμε να πορευόμαστε με μια ισχυρή Κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της.

Η Κυβέρνηση μείωσε φόρους, μείωσε ασφαλιστικές εισφορές και κάπως έτσι πετύχαμε:

Η ανεργία να έχει μειωθεί από το 17,5% στο 9,3%.

Ο κατώτατος μισθός να έχει αυξηθεί κατά 27% τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι αναπτυξιακοί μας ρυθμοί έχουν φτάσει το 2% την περίοδο 2019 - 2023 και σήμερα, το δεύτερο τρίμηνο του 2024, 2,3% -ένας από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πριν από δύο εβδομάδες παρουσιάσαμε με τον Πρωθυπουργό της χώρας τη στρατηγική μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Βασικό ζητούμενο είναι η οικονομική μεγέθυνση της οικονομίας να συνοδεύεται από αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ενίσχυση της βιομηχανίας, αξιοποίηση της έρευνας για καινοτόμα προϊόντα και ενίσχυση των εξαγωγών στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες.

