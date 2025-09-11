Σκανάρεις και πληρώνεις - Με QR κωδικό οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις μέσω IRIS από 1η Νοεμβρίου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με το σκανάρισμα ενός ειδικού QR κωδικού τελικά, κι όχι με τη συμπλήρωση κωδικού που θα αποστέλλεται στο τηλέφωνο του χρήστη (όπως έλεγαν οι αρχικές πληροφορίες), θα γίνονται τελικά οι πληρωμές μέσω IRIS προς στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά από την 1η Νοεμβρίου να προσφέρουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών στους πελάτες τους.



Από την 1η Νοεμβρίου δηλαδή η ερώτηση του πωλητή «Καρτούλα ή μετρητά;» θα γίνει «Καρτούλα, μετρητά ή IRIS;»



Εφόσον ο πελάτης επιλέξει να πληρώσει με το σύστημα πληρωμών IRIS, ο πωλητής θα πατά στο POS το κουμπί για τις πληρωμές με IRIS κι αμέσως στο POS θα εμφανίζεται ένα QR το οποίο ο πελάτης πρέπει να σκανάρει. Όχι όμως ανοίγοντας την κάμερα του τηλεφώνου ή κάποια άλλη ειδική εφαρμογή αλλά την εφαρμογή του mobile banking της τράπεζας του.

Ανάλογα με την τράπεζα, η αναγνώριση του QR είναι συνήθως είτε στις πληρωμές είτε στις υπηρεσίες. Σκανάρει και πληρώνει.



Η επιλογή αυτή γίνεται καθαρά για λόγους ασφαλείας. Η τραπεζική εφαρμογή ανοίγει με βιομετρικά στοιχεία (πρόσωπο, δακτυλικό αποτύπωμα) κι έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παραβίασης των στοιχείων του πελάτη. Σύμφωνα με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, ήδη περίπου 8.500 e-shops στην Ελλάδα δίνουν ήδη τη δυνατότητα πληρωμών με IRIS χωρίς κανένα περιστατικό απάτης (όπως άλλωστε κανένα περιστατικό απάτης δεν έχει παρουσιαστεί γενικά στη στη χρήση του IRIS αυτά τα 5 χρόνια που βρίσκεται σε λειτουργία).



Σύμφωνα με την κ. Καμπουρίδου που μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ήδη με τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων στο mobile banking ανοίγει ένα session, μια συναλλαγή. Ο λογαριασμός που από τον οποίο θα γίνει η πληρωμή και το ποσό της πληρωμής είναι προσυμπληρωμένα, οπότε γίνεται η πληρωμή, κλείνει η συναλλαγή, κλείνει η τραπεζική εφαρμογή και επιστρέφεις στο περιβάλλον του εμπόρου (εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικές αγορές). Χωρίς κωδικούς, χωρίς αριθμούς ή στοιχεία τραπεζικής κάρτας, κτλ.



Μάλιστα από τον Οκτώβριο θα γίνει και μια ακόμη αλλαγή στο IRIS ώστε να αντιμετωπιστεί και η τελευταία πηγή …κινδύνου. Μέχρι τώρα, λίγο πριν πατήσουμε το ΟΚ για μια πληρωμή, εμφανίζονται μόνο τα πρώτα γράμματα συμβαλλόμενου μας. Από τον Οκτώβριο, θα φαίνεται κανονικά το ονοματεπώνυμο του ώστε να αποφεύγονται και τα λάθη.



Η επέκταση του IRIS σε όλο το φάσμα της αγοράς αναμένεται να …μπουστάρει τους αριθμούς της Ελληνικού αυτού προϊόντος. Αριθμούς που ήδη πάντως τρέχουν με σπασμένα φρένα καθώς οι χρήστες ξεπερνούν πια τα 4 εκατ ευρώ, 560.000 από τους οποίους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Στο τέλος του 2020 οι συνολικοί χρήστες αριθμούσαν μόλις 700.000.

Μόνο τους τελευταίους 5 μήνες οι εγγεγραμμένοι χρήστες αυξήθηκαν κατά 360.000. Από τον Μάρτιο δηλαδή έως τον Αύγουστο 72.000 χρήστες πατούσαν το ΟΚ της εγγραφής.



Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη των συναλλαγών. Το πρώτο τρίμηνο έκλεισε με 17,5 εκατ συναλλαγές (από το 2020). Πλέον έχουμε φτάσει τα 70 εκατ. Υπερτετραπλασσιασμός μέσα σε 5 μήνες.



Στην εικόνα αυτή έχει συμβάλει σημαντικά και το νέο σύστημα που προβλέπει 2 διακριτά:

IRIS P2P: Όριο €500 ημερησίως για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων.

IRIS P2B: Όριο €500 ημερησίως για άμεσες πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες/ ατομικές επιχειρήσεις.



Το σύστημα IRIS δεν έχει προμήθειες για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων.

Κι επαγγελματίες κι επιχειρήσεις όμως έχουν κίνητρο να πληρώνονται μέσω IRIS γιατί γι’αυτούς οι προμήθειες είναι πολύ μικρότερες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.