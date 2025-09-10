Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο 0,84% - Στα 202,59 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 0,88%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.031,51 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 202,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.149.805 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,51%), της Motor Oil (+1,97%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,81%), της Optima Bank (+1,75%) και των ΕΛΠΕ (+1,60%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,97%), της Metlen (-0,68%) και του ΔΑΑ (-0,59%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.085.923 και 8.080.505 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 29,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,58 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 38 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Καρέλιας (+6,10%) και Fais Group (+5,50%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fourlis (-3,99%) και Δομική Κρήτης (-3,04%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:7,7700 -0,13%
ΚΥΠΡΟΥ:7,5000 +0,54%
METLEN:51,2000 -0,68%
OPTIMA:8,1400 +1,75%
ΤΙΤΑΝ: 36,2000 +0,14%
ALPHA BANK: 3,4930 +0,23%
AEGEAN AIRLINES: 13,9200 -0,14%
VIOHALCO: 6,3800 -0,16%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,4600 +1,81%
ΔΑΑ:10,1600 -0,59%
ΔΕΗ: 14,0500 -0,43%
COCA COLA HBC:43,1000 +0,42%
ΕΛΠΕ: 8,2700 +1,60%
ELVALHALCOR: 2,6850 +1,32%
ΕΘΝΙΚΗ: 12,1000 +1,17%
ΕΥΔΑΠ: 7,0700 -0,28%
EUROBANK: 3,2480 +3,51%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 +1,30%
MOTOR OIL: 24,8000 +1,97%
JUMBO: 32,0000 +0,19%
ΟΛΠ:44,0000 +0,69%
ΟΠΑΠ: 19,0600 +0,85%
ΟΤΕ: 16,4500 +1,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9000 +1,05%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9400 -1,97%
- Προσφορά από Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Καταργείται στο πεδίο το τουρκολυβικό μνημόνιο
- Άνοιξε η πλατφόρμα για την χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά της Ελλάδας είναι γεγονός και ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.