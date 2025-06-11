IRIS: 1 στους 3 Έλληνες έχει εγγραφεί στο σύστημα - Όλες οι αλλαγές που αναμένονται

Του Χρυσόστομου Τσούφη



Περισσότεροι από 1/3 Έλληνες είναι πλέον ενεργοί χρήστες του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS, η χρήση του οποίου στη χώρα μας τρέχει με… σπασμένα φρένα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΣ Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του έτους οι εγγεγραμμένοι χρήστες του συστήματος έφτασαν τα 3,64εκατ. αυξημένοι κατά 46,7% ή 1,16εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.



2.392 χρήστες την ημέρα εγγράφηκαν την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος. Συνολικά 213.355.

Οι συναλλαγές στο ίδιο διάστημα σχεδόν διπλασιάστηκαν. Από τα 8,83εκατ. εκτοξεύθηκαν στα 17,52εκατ€, μια αύξηση 98,3%. Η αξία τους αυξήθηκε κατά 1,8δισ€ στα 3,7δισ€!!



Πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία κι από το… μέτωπο των ελευθέρων επαγγελματιών. Υπερδιπλασιασμός (+112,1%) για τους χρήστες στις 563.000 περίπου και υπερτετραπλασιασμός (+411%) για τις συναλλαγές στις 379.348.



Και το πεδίον δόξης είναι λαμπρό…



Αρχικά εντός των επόμενων 20 ημερών θα γίνει πράξη η απόφαση του ΔΣ της ΔΙΑΣ ΑΕ για την αύξηση του ημερήσιου ορίου συναλλαγών με τη χρήση του συστήματος IRIS. Από τα 500€ για το σύνολο των συναλλαγών το νέο σύστημα προβλέπει 2 διακριτά όρια που αναμένεται να διευκολύνουν και να αυξήσουν τη χρήση του:

IRIS P2P: Όριο €500 ημερησίως για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων.

IRIS P2B: Όριο €500 ημερησίως για άμεσες πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες/ ατομικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον από την 1η Νοεμβρίου το IRIS θα επεκταθεί σε όλη την αγορά. Κάθε είδους επιχείρηση θα είναι υποχρεωμένη να προσφέρει στους πελάτες της δυνατότητα να πληρώνουν μέσω του συστήματος. Αυτήν τη στιγμή, υποχρεωμένοι είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μάλιστα, από τη συγκεκριμένη υποχρέωση δεν θα εξαιρεθεί ούτε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμη και το μικρότερο e-shop θα πρέπει από την 1η Νοεμβρίου να δέχεται και πληρωμές μέσω IRIS.



Μια εξέλιξη που θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών γιατί η πληρωμή μέσω IRIS δεν θα απαιτεί από τον καταναλωτή να πληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας του και δεν απαιτεί στο τέλος την αναγραφή του τριψήφιου αριθμού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Η πληρωμή θα γίνεται απευθείας μέσω της τράπεζας του πελάτη με τη συμπλήρωση του κωδικού που θα αποστέλλεται στο κινητό του και μόνο.



Επιπλέον δεν θα επιβαρυνθεί κι ο επιχειρηματικός κόσμος. Κι αυτό γιατί δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία διασύνδεσης ή οτιδήποτε άλλο που θα διαταράξει τη λειτουργία των επιχειρήσεων ούτε κάποια προμήθεια συσκευής ή υλικού.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια αναβάθμιση λογισμικού στα υπάρχοντα POS για να υπάρξει και η διασύνδεση με την ΑΑΔΕ.



Πριν την πληρωμή ο υπάλληλος ή ο έμπορος θα ρωτά τον πελάτη αν θέλει να πληρώσει με κάρτα ή μέσω IRIS. Ο επαγγελματίας θα έχει κίνητρο να κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση γιατί το σύστημα IRIS έχει πολύ μικρότερες προμήθειες για τους επαγγελματίες. Εφόσον ο πελάτης επιλέξει το IRIS , το μόνο που έχει να κάνει είναι να περάσει το κινητό πάνω από το POS , όπως δηλαδή συμβαίνει και τώρα.



Πηγή: skai.gr

