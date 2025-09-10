Ο Λάρι Έλισον ξεπέρασε τον Ίλον Μασκ και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μετά το «άλμα» άνω του 40% που καταγράφει η μετοχή της Oracle, με ώθηση από την άνοδο του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικότερα, το μερίδιο του Έλισον στην Oracle, την οποία συν-ίδρυσε το 1977, αυξήθηκε στα 397 δισ. δολάρια σήμερα, ξεπερνώντας τη συνολική καθαρή περιουσία του Μασκ, που ανέρχεται σε περίπου 384 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Oracle, Safra Catz, έκανε λόγο για ένα «εκπληκτικό τρίμηνο» στα αποτελέσματα τριμήνου που δημοσιεύτηκαν χθες, τα οποία περιελάμβαναν την υπογραφή «τεσσάρων συμβολαίων αξίας πολλών δισ. δολαρίων με τρεις διαφορετικούς πελάτες» κατά τη διάρκεια των τριών μηνών έως το τέλος Αυγούστου.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, αυτές οι συμφωνίες συνέβαλαν στην αύξηση των παραγγελιών της Oracle, οι οποίες θα αποφέρουν μελλοντικά έσοδα ύψους 455 δισ. δολαρίων.

Η αύξηση της περιουσίας του Έλισον έρχεται σε μια περίοδο που η πιο κερδοφόρα επιχείρηση του Μασκ, η Tesla, αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της αντίδρασης των καταναλωτών για τη συμμετοχή του δισεκατομμυριούχου στην κυβέρνηση Τραμπ και των ανησυχιών των επενδυτών για την ακύρωση των επιδοτήσεων από τον Τραμπ για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η τιμή της μετοχής της Tesla έχει πέσει κατά 1/4 από τον Δεκέμβριο. Η αξία του μεριδίου του Μασκ στην εταιρεία, που ανέρχεται σε 16%, ανέρχεται σε περίπου 187 δισ. δολάρια.

Η Oracle, η οποία καθυστέρησε να στρέψει τις δραστηριότητές της σε υπηρεσίες cloud, επωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης για υποδομές data centers από startups τεχνητής νοημοσύνης και άλλους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Η Wall Street ήταν προετοιμασμένη για αύξηση των παραγγελιών μετά την ανακοίνωση της νέας σύμβασης ύψους 30 δισ. δολαρίων ετησίως που υπέγραψε η Oracle τον Ιούλιο, αλλά δεν είχε προβλέψει μια τόσο μεγάλη αύξηση στο χαρτοφυλάκιο μελλοντικών εργασιών της.

Φέτος, η Oracle υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την OpenAI και τη SoftBank για το έργο Stargate, ύψους 500 δισ. δολαρίων.

«Οι εξαιρετικές παραγγελίες ύψους 332 δισ. δολαρίων που κατέγραψε η Oracle το πρώτο τρίμηνο δεν αντιπροσωπεύουν μόνο τον μεγαλύτερο αριθμό παραγγελιών που έχουμε δει ποτέ στον τομέα του λογισμικού, αλλά και μια θεμελιώδη αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο προς την κατεύθυνση των χειριστών data centers», δήλωσε ο Keith Weiss, αναλυτής της Morgan Stanley.

Πριν από τη σημερινή άνοδο άνω του 40% στα 344 δολάρια, η τιμή της μετοχής της Oracle είχε ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 40% φέτος. Η αξία της αυξήθηκε από 678 δισ. δολάρια σε 967 δισ. δολάρια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Τετάρτης.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με επενδυτές την Τρίτη, η Catz δήλωσε ότι η Oracle είχε υπογράψει «σημαντικές συμβάσεις cloud με κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως OpenAI, xAI, Meta, Nvidia, AMD και πολλές άλλες».

Η ραγδαία ανάπτυξη έχει κάνει τους αναλυτές της Wall Street να αναρωτιούνται πώς η Oracle θα καταφέρει να αυξήσει την υπολογιστική της ικανότητα αρκετά γρήγορα ώστε να ανταποκριθεί στη νέα ζήτηση, σε μια εποχή που οι περισσότερες εταιρείες cloud παραπονιούνται για έλλειψη τσιπ.

Οι ανταγωνίστριες εταιρείες στον τομέα του cloud computing Amazon, Microsoft και Alphabet, μαζί με τη Meta, αναμένεται να δαπανήσουν συνολικά περισσότερα από 350 δισ. δολάρια φέτος για data centers και άλλες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και περισσότερα από 400 δισ. δολάρια το 2026.

Η Oracle αύξησε τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το οικονομικό έτος που λήγει τον επόμενο Μάιο κατά 10 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 35 δισ. δολάρια. Η Catz ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία κατάφερε να αποφέρει υψηλότερα έσοδα με λιγότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες από τους ανταγωνιστές της, επειδή δεν επενδύει σε κτίρια και χρησιμοποιεί τον υπολογιστικό της εξοπλισμό με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Η Oracle μπήκε δυναμικά ως σημαντικός παίκτης στην αγορά του cloud, χάρη στις υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για μια σειρά πελατών.

Για το τελευταίο τρίμηνο, η Oracle ανέφερε αύξηση 12% στα έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε 14,9 δισ. δολάρια, ελαφρώς κάτω από τα 15 δισ. δολάρια που ανέμενε η Wall Street. Τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε 4,3 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Τον Ιούλιο, αποκαλύφθηκε ότι η OpenAI είχε συμφωνήσει να μισθώσει 4,5 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος από την Oracle, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων ετησίως. Η κίνηση αυτή συνεπάγεται την ανάπτυξη πολλαπλών data centers από την Oracle σε όλες τις ΗΠΑ, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της εταιρείας σε υπολογιστική ισχύ.

Ο Έλισον κατέχει το 41% της Oracle - Στον ορίζοντα το TikTok

Σημειώνεται ότι ο Έλισον κατέχει το 41% των μετοχών της εταιρείας. Ο 81χρονος Έλισον παραμένει ενεργός στην Oracle ως διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας και πρόεδρος. Αντί να πουλήσει σταδιακά τις μετοχές του, της διατήρησε κατέχοντας περισσότερα από 1,1 εκατ. μετοχές για πάνω από 25 χρόνια. Το 2022, ο Έλισον παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Tesla μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά από τότε παραμένει δραστήριος στο επιχειρείν.

Έχει εστιάσει την προσοχή του στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με την εξαγορά της Cerner από την Oracle το 2022, αξίας 28 δισ. δολαρίων, ενίσχυσε τη φιλανθρωπική του δράση με την ίδρυση του Ellison Institute of Technology στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τον Δεκέμβριο και συνέβαλε στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης Paramount Global-Skydance, αξίας 8 δισ. δολαρίων, τον περασμένο μήνα.

Ο Έλισον θα μπορούσε να γίνει ακόμα πλουσιότερος. Έχει βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει καθυστερήσει την πώληση του αμερικανικού τμήματος της TikTok. Ο Τραμπ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο η ByteDance να πουλήσει την αμερικανική επιχείρηση της TikTok στον Μασκ, ο οποίος υπηρετούσε ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος συμβουλεύοντας τον Τραμπ μέχρι τον περασμένο Μάιο, ή στον Έλισον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.