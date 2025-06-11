Πιερρακάκης: Διπλασιάζεται το ημερήσιο όριο συναλλαγών IRIS μέχρι τέλος του έτους

Τον διπλασιασμό των ορίων συναλλαγών με IRIS προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα του 9ου συνεδρίου 360 Payments της ΔΙΑΣ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, με συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και της ΔΙΑΣ, διπλασιάζονται ως το τέλος του έτους τα δύο διακριτά όρια μεταφορών πίστωσης ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα (P2P) και προς πληρωμή ελεύθερων επαγγελματικών και ατομικών επιχειρήσεων (P2Β).

«Πιστεύουμε βαθιά στο συγκεκριμένο project, το ενισχύουμε και το στηρίζουμε ακόμη περαιτέρω» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης. Και διευκρίνισε: «Μέχρι τέλος του έτους τα όρια διπλασιάζονται σε 1.000 ευρώ για P2P συναλλαγές και 1.000 ευρώ για P2B συναλλαγές. Με ένα μηνιαίο αθροιστικό όριο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων. Για τις εμπορικές συναλλαγές διατηρείται το καθεστώς χωρίς όρια».

Ο Υπουργός χαρακτήρισε το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS της ΔΙΑΣ «εθνικό πρωταθλητή» και υπενθύμισε ότι οι συναλλαγές ανάμεσα στα φυσικά πρόσωπα είναι δωρεάν και οι συναλλαγές προς τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με πολύ μικρή χρέωση.

Συμπλήρωσε, επίσης, πως από 1η Νοεμβρίου καθίσταται υποχρεωτική η ενσωμάτωση του IRIS Payments στα POS μέσω της χρήσης QR Code, ενώ στο νέο Τελωνειακό Κώδικα «πρόκειται να υπάρχει και ένα πλαίσιο συνεπειών για όσους δεν θα υλοποιήσουν το IRIS στα POS, αυτονόητα ακριβώς επειδή όταν λέμε ότι κάτι θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου, θα πρέπει να ισχύσει καθολικά».

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε, επίσης, ότι σύντομα το ελληνικό σύστημα πληρωμών IRIS θα ενταχθεί στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Eurοpa Project. «Μια πρωτοβουλία 10 χωρών που εντάσσουν τα δικά τους IRIS και τις δικές τους εθνικές πλατφόρμες σε μια ενιαία πλατφόρμα και με την προσθήκη των Ελλήνων χρηστών, όπου θα περάσει τα 100 εκατομμύρια χρήστες, θα πάει περίπου στα 105 εκατομμύρια χρήστες», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στην ανάγκη κυριαρχίας της Ευρώπης στον χώρο των πληρωμών και μίλησε για το ψηφιακό ευρώ, «ένα από τα θέματα που μας απασχολούν ειδικά αυτή την περίοδο, μαζί με το διεθνές εμπόριο και τους δασμούς».

Σχετικά με τη διείσδυση του IRIS στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, ο Υπουργός τόνισε πως «το IRIS Payments είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση του. Είναι πολύ εύκολο να τον ενεργοποιήσεις και να το χρησιμοποιήσεις. Χρειάζεσαι μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη. Έχει υψηλό βαθμό χρήσης καθώς έχει ήδη 3,8 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες (P2P) ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. χρήστες το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, στο IRIS είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 565.000 εγγεγραμμένοι επαγγελματίες (P2Β). Η μεταφορά γίνεται άμεσα και δωρεάν μεταξύ φυσικών προσώπων, ενώ υπάρχουν μικρές χρεώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες όταν αυτοί δέχονται πληρωμές. Είναι επίσης εξαιρετικά ασφαλές, αφού οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον του Mobile banking των τραπεζών και με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μείωση της φοροδιαφυγής

Αναλυτική αναφορά έκανε ο Υπουργός στη σύνδεση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας- στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται και οι ψηφιακές πληρωμές- με τη μείωση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Έχουμε κατακτήσει κυρίως δύο πράγματα. Το πρώτο είναι οι μεγάλες δημοσιονομικές κατακτήσεις της χώρας. Το δεύτερο είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. Δηλαδή, το γεγονός ότι μια χώρα που θεωρείται γραφειοκρατική κατάφερε να ψηφιοποιήσει 2.000 υπηρεσίες. Μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό καταφέραμε να πιάσουμε ένα κομμάτι της φοροδιαφυγής και να μειώσουμε σημαντικά την παραοικονομία. Ειδικά για την παραοικονομία, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης θεωρούσαμε ότι είναι κάπου στο 35% με 40% του ΑΕΠ. Το τελευταίο δελτίο του ΔΝΤ την τοποθετούσε στο 16% και αυτό είναι τρία χρόνια παλαιότερο από το σήμερα. Σήμερα ενδεχομένως να έχουμε φτάσει και σε μονοψήφιο. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχουμε ακόμη πάρα πολλά πράγματα, τα οποία πρέπει να κατακτήσουμε σε σχέση με τη φοροδιαφυγή ή με τη μείωση του λεγόμενου κενού ΦΠΑ. Σημαίνει όμως ότι κάτι γίνεται σωστά. Και οι ψηφιακές πληρωμές έχουν καταφέρει αυτό να το κάνουν. Είναι, αν θέλετε, ο πυρήνας αυτού του μετασχηματισμού. Και, υπό αυτήν την έννοια, πιστεύουμε πάρα πολύ στη διείσδυσή τους στην οικονομία συνολικά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά της συνεισφοράς των ηλεκτρονικών πληρωμών στη μείωση της φοροδιαφυγής είναι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, η αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών κατά 7,5 δισ. ευρώ το 2024 μεταφράστηκε σε μείωση της χρήσης μετρητών κατά 5,79 δισ. ευρώ, στην πλειονότητα των κλάδων του τριτογενούς τομέα. Χάρη στον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των ηλεκτρονικών πληρωμών, η αντικατάσταση ποσού 5,79 δισ. μετρητών με πληρωμές μέσω καρτών του 2024, φαίνεται ότι συνεισφέρει επιπλέον 388 εκατ. ευρώ έσοδα ΦΠΑ. «Άρα αποδεικνύεται από τα στοιχεία βεβαίωσης ΦΠΑ του 2024 ότι η πλήρης λειτουργία της διασύνδεσης POS ταμειακών μηχανών για το σύνολο των προβλεπόμενων υπόχρεων, συνέβαλε ουσιαστικά στη διεύρυνση της φορολογητέας βάσης», ανέφερε σχετικά.



