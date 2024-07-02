Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σήμερα, 2 Ιουλίου και η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί την αυτόματη υποβολή των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων για 1,3 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές.



Επειδή όμως τα άλματα προς τα εμπρός σπάνια έρχονται δίχως προβλήματα, έτσι κι εδώ παρατηρήθηκαν αρκετές …αβαρίες γι’ αυτό και επανειλημμένα προτρέπαμε τους αναγνώστες που εμπίπτουν στις 2 παραπάνω κατηγορίες ελέγξουν τις δηλώσεις τους παρότι ήταν προσυμπληρωμένες.



Από τις 25 Απριλίου που άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχουν παρατηρηθεί μεταξύ άλλων λάθη:

Στα εισοδήματα και τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί από τα στοιχεία που έστειλαν εργοδοτικοί φορείς κι ΕΦΚΑ

Στην οικογενειακή κατάσταση και ειδικά στον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων που αυξάνουν το αφορολόγητο

Στα τεκμήρια

Στο ύψος των αποδείξεων δαπανών με πλαστικό χρήμα ή ηλεκτρονικό χρήμα που πρέπει να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος.

Στην εικόνα των ΙΧ που κυκλοφορούσαν το 2023

Στην ανάρτηση έκτακτων επιδομάτων συνταξιούχων

Στην αναγραφή των τόκων καταθέσεων από τα στοιχεία που έχουν διαβιβάσει οι τράπεζες



Όπως έγινε γνωστό 3.637 άτομα ενημερώθηκαν από την ΑΑΔΕ ότι έχουν σταλεί επικαιροποιημένα στοιχεία για τις αποδοχές τους κι έχει αλλάξει το εκκαθαριστικό τους. Περίπου 8.000 φορολογούμενοι που επικαιροποίησαν με δικές τους ενέργειες τα στοιχεία τους, πρέπει να κάνουν μόνοι τους τη φορολογική δήλωση έως τις 26 Ιουλίου.



(Δεν θα αναφέρω εδώ λάθη και παραλείψεις που έχουν να κάνουν με τις φορολογικές δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών όπου και σε αυτές εφαρμόζεται ένα καινούριο σύστημα οπότε εύλογα θα προκύψουν προβλήματα).



Επιπλέον, σε… εγρήγορση πρέπει να είναι και όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη τροποποιήσει τη δήλωση τους, την αποθήκευσαν αλλά δεν την υπέβαλαν. Σήμερα το σύστημα, δεν θα υποβάλει την τροποποιημένη δήλωση αλλά την αρχική!!!!



ΕΥΤΥΧΩΣ εδώ ΔΕΝ ισχύει το ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Αντίθετα, το διάστημα από τις 2 Ιουλίου έως τις 26 Ιουλίου μπορεί να αξιοποιηθεί από τους φορολογουμένους για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς κυρώσεις. Εφόσον λοιπόν ο φορολογούμενος δει το εκκαθαριστικό και το βρει αδικαιολογήτως «φουσκωμένο» υπάρχει χρόνος να διορθώσει τα πράγματα διορθώνοντας τα στοιχεία που θεωρεί λανθασμένα.



Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια ΔΟΥ και όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη. Αν δεν το κάνουν εντός 30 ημερών η φορολογική τους δήλωση θα εκκαθαρισθεί κανονικά.



Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι με τα έως τώρα 1 στους 3 υπόχρεους έχει υποβάλει έως τώρα φορολογική δήλωση και κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν οδηγήσει την ομοσπονδία των λογιστών - φοροτεχνικών αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κι ακόμη και βουλευτές της ΝΔ όπως ο κ. Καρασμάνης να ζητούν την παράταση της διορίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Πηγή: skai.gr

