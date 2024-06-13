Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για τις 26/7/2024 η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων, ώστε η προθεσμία υποβολής να συμπίπτει με την προθεσμία των δηλώσεων των φυσικών προσώπων.

Πλέον, απομένουν 44 ημέρες για την εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Εφέτος, η υποβολή των δηλώσεων ξεκίνησε την 1/5/2024, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόλις 54.344 δηλώσεις.

Επισημαίνεται ότι πέρυσι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 308.752 φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων.

Για τον σκοπό αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλεί τις επιχειρήσεις να επισπεύσουν την υποβολή των δηλώσεών τους.

Επισημαίνεται ότι λόγω της μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους μέχρι τις 16 Αυγούστου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του φόρου εισοδήματος:

* νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται έως 31/7 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα,

* των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, πραγματοποιείται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται έως 30/9 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είναι στη διάθεση των φορολογούμενων εταιρειών για οποιαδήποτε αναγκαία διευκρίνιση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων της ΑΑΔΕ, στο τηλέφωνο 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

