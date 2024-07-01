Aναταραχή έχει προκαλέσει η επαναφορά του ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ στο 24% στο χώρο της εστίασης, αρχής γενομένης από σήμερα. Όπως λένε επαγγελματίες, δεν μπορούν να απορροφήσουν τη διαφορά, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

"Όχι άλλες αυξήσεις, ο καφές είναι που μας έχει μείνει", αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα, διπλά θα πρέπει να σκέφτονται οι καταναλωτές εάν θα απολαμβάνουν τον καφέ τους καθήμενοι σε κάποια καφετέρια, καθώς από την 1η Ιουλίου ο ΦΠΑ επανέρχεται από το 13 στο 24%.

"Θα γίνει είδος προς εξαφάνιση ο πελάτης στην καρέκλα μου," δηλώνει πολίτης

"Στο τέλος θα πληρώνουμε τον καφέ ίσο με χρυσό, είναι πραγματικά απίστευτο και εμείς οι Έλληνες έχουμε μια αδυναμία στον καφέ", αναφέρει πελάτης.

Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στην εστίαση εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση θα μετακυλιστεί αναγκαστικά στον καταναλωτή.

«Δεν είναι βιώσιμο και με διαδικασία ντόμινο αυτό στην τελική θα το επωμιστεί ο πελάτης. Η επιχείρηση είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην περάσει στην μεριά του καταναλωτή», τονίζει υπεύθυνος καφετέριας.

«Από 01/07 η εστίαση θα έχει τον πιο ακριβό καφέ στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να απορροφήσουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης την αύξηση αυτήν στον ΦΠΑ», υπογραμμίζει ο πρόεδρος ΣΚΕΑΝΑ (Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής), Τάσος Γιάτρας.

Και όσοι προσπαθήσουν να μην επιβαρύνουν τον πελάτη, θα προχωρήσουν όπως λένε σε περικοπές.

"Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να αντέξουν άλλες τέτοιες αυξήσεις, υπάρχει και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ, στο κιλό. Δεν θα μετακυλίσω την αύξηση στον πελάτη, θα κοιτάξω όμως να μειώσω μεροκάματα", αναφέρει ιδιοκτήτης επιχείρησης.

Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν να πάρουν τον καφέ στο χέρι θα τον πληρώσουν πιο φθηνά αφού μονιμοποιείται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο 13%.

"Κάνουμε προσευχές ότι όλα θα πάνε καλά και θα αρθεί η απόφαση τελικά", σημειώνη ιδιοκτήτρια επιχείρησης.

Σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων τονίζει πως με τον ΦΠΑ δυο ταχυτήτων, ενισχύεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

