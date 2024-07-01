Η πτωχευμένη Mt. Gox θα ρίξει στην αγορά bitcoin αξίας 9 δισ. δολ. 

Ανταλλακτήριο bitcoin το οποίο πριν από μια δεκαετία κατέρρευσε, αφότου το χάκαραν, αναμένεται να επιστρέψει κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στους χρήστες τους, κάτι που έχει δημιουργήσει ανησυχία μεταξύ των επενδυτών.

Σε λίγες μέρες το πτωχευμένο ανταλλακτήριο bitcoin Mt Gox, με έδρα το Τόκιο, θα αρχίσει να επιστρέφει κρυπτονομίσματα αξίας 9 δισ. δολ. στους χρήστες τους. Η πλατφόρμα κατέρρευσε το 2014, όταν αποκαλύφθηκε ότι έπεσε θύμα χάκερς με αποτέλεσμα να κάνουν φτερά περίπου 650.000 - 950.000 κρυπτονομίσματα, τα οποία σε σημερινή αξία αντιστοιχούν σε πάνω από 59 δισ. δολ.

Η επιστροφή των κρυπτονομισμάτων έρχεται σε συνέχεια της διαδικασίας πτώχευσης του ανταλλακτηρίου, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές καθυστερήσεις και ενστάσεις.

Τη Δευτέρα, ο διορισμένος από το δικαστήριο ειδικός εντολοδόχος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία πτώχευσης, δήλωσε πως η επιστροφή των κρυπτονομισμάτων σε περίπου 20.000 πελάτες της εταιρείας θα ξεκινήσει στις αρχές του Ιουλίου. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμού bitcoin και bitcoin cash (ένα πρώιμο προϊόν bitcoin που ουσιαστικά είναι ισοδύναμο σε μετρητά).

Τα νέα είναι θετικά για τα θύματα του Mt. Gox, τα οποία περίμεναν χρόνια για να αποζημιωθούν.

Το CNBC συνομίλησε με αναλυτές ζητώντας τη γνώμη τους σχετικά με το τι θα πρέπει να περιμένουμε όταν 141.00 bitcoins -περίπου 0,7% του συνολικού αριθμού bitcoins που κυκλοφορούν- επιστραφούν στα θύματα του Mt. Gox.

Οι πιέσεις στο bitcoin ενδέχεται να αυξηθούν

Το Mt. Gox (συντομογραφία για το "Magic: The Gathering Online Exchange") ήταν κάποτε το μεγαλύτερο spot ανταλλακτήριο bitcoin παγκοσμίως. Ισχυριζόταν μάλιστα πως διαχειριζόταν περίπου το 80% όλων των συναλλαγών που γινόντουσαν σε δολάρια για το bitcoin.

Όταν κατέρρευσε, τον Φεβρουάριο του 2014, το κάθε bitcoin άξιζε περίπου 600 δολ.

Αν και την προηγούμενη εβδομάδα, η τιμή του bitcoin υποχώρησε στα 59.000 δολ., καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση αυτό το έτος, τη Δευτέρα πήρε και πάλι τα πάνω του και διαμορφώνεται στα 62.000 δολ. Αυτό σημαίνει ότι τα θύματα του Mt. Gox που θα αποζημιωθούν σε bitcoin, θα δουν μια εκτίναξη στην αξία των κρυπτονομισμάτων τους πάνω από 10.000%.

Ο John Glover, επικεφαλής επενδυτικής στην εταιρεία κρυπτονομισμάτων Ledn, δήλωσε στο CNBC ότι η επιστροφή αυτή προς τους χρήστες του Mt. Gox ενδέχεται να οδηγήσει σε τεράστιες πωλήσεις bitcoin καθώς οι επενδυτές είναι πιθανό να επιχειρήσουν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους.

"Είναι ξεκάθαρο πως πολλοί από τους χρήστες θα ρευστοποιήσουν τα κρυπτονομίσματα, απολαμβάνοντας το γεγονός ότι η επένδυσή τους, η οποία βρισκόταν στα χέρια της πτωχευμένης Mt. Gox ήταν η καλύτερη που έκαναν ποτέ" δήλωσε ο Glover. "Ορισμένοι θα επιλέξουν απλά να πάρουν τα χρήματα και να τρέξουν" συμπλήρωσε.

Ο James Butterfill, επικεφαλής ανάλυσης στην CoinShares, δήλωσε στο CNBC πως τα αξίας 9 δισ. δολ. bitcoin που θα επιστρέψουν στην αγορά "έχουν δημιουργήσει εδώ και καιρό ανησυχία σε όσους πιστεύουν ότι το κρυπτονόμισμα θα ανέβει."

"Κατά συνέπεια, η αγορά είναι πολύ ευαίσθητη σε ειδήσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Και με την ανακοίνωση ότι το πτωχευμένο ανταλλακτήριο θα αρχίσει τον Ιούλιο να επιστρέφει τα bitcoins στους κατόχους τους, η ανησυχία των επενδυτών είναι δικαιολογημένη" συμπλήρωσε ο Butterfill.

