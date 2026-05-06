Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις αγορές την Τετάρτη, μετά την είδηση ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στον τερματισμό της σύγκρουσης και τη δήλωση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα καταστεί δυνατή η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Το κλίμα ευφορίας στις αγορές οδηγεί σε σημαντική άνοδο τόσο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο και τα futures στη Wall Street.

Άνοδο 3,21% καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, ξεπερνώντας το φράγμα των 2.300 μονάδων.

Κέρδη στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 2,26%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, καταγράφει κέρδη 2,72%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει κέρδη 2,57%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 2,79%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη κατά 2,23%.

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει κέρδη 1,91% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται ανοδικά κατά 2,64%.

Άνοδος και για τα futures στη Wall Street

Ανοδικές είναι οι τάσεις στους δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,97%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,89%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν κέρδη 1,50%.

