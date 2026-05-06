ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο

Αύξηση 14,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο του 2026 συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025,σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Επιμέρους, αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, ενώ αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις εξαγωγές το ίδιο διάστημα.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 6.711,7 εκατ. ευρώ (7.911,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6.509,4 εκατ. ευρώ (6.757,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,1%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 263,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 238,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 3.919,9 εκατ. ευρώ (4.648,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.066,5 εκατ. ευρώ (4.247,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 10,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 35,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 2.791,8 εκατ. ευρώ (3.263,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.442,9 εκατ. ευρώ (2.510,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 14,3%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 274,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 273,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,9% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 13.220,2 εκατ. ευρώ (15.528,6 εκατ. δολάρια) έναντι 13.468,0 εκατ. ευρώ (13.940,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,8%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 38,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 18,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε στο ποσό των 7.578,1 εκατ. ευρώ (8.955,1 εκατ. δολάρια) έναντι 8.188,6 εκατ. ευρώ (8.527,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,5%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 112,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 134,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε 5.642,1 εκατ. ευρώ (6.573,5 εκατ. δολάρια) έναντι 5.279,4 εκατ. ευρώ (5.413,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,9%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 151,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 152,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%.

Πηγή: skai.gr

