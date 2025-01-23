Σημαντικά προνόμια από την Πειραιώς στο «Σπίτι μου ΙΙ» - Δωρεάν ο νομικός και τεχνικός έλεγχος

Σειρά από προνόμια παρέχει η Πειραιώς στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που θα επιλέξουν την Τράπεζα για τη χρηματοδότησή τους, με πιο σημαντικό τα μηδενικά έξοδα για το νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου.

Η Πειραιώς είναι επίσης η μόνη Τράπεζα που δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα on line, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης στο κατάστημα, για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ενεργούς κωδικούς Piraeus e -banking.

Επίσης, παρέχεται:

• Το ποσό του δανείου σε yellows

• Επιβράβευση με yellows κάθε μήνα για τη συνεπή αποπληρωμή της δόσης

• Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για τα πρώτα έξοδα εγκατάστασης ή την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.

Για το «Σπίτι μου II» που περιλαμβάνει χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, η Πειραιώς δίνει επιτόκιο Euribor 1 μηνός πλέον σταθερού περιθωρίου 1,60%. Το επιτόκιο αφορά το 50% των κεφαλαίων του δανείου καθώς το υπόλοιπο μισό είναι άτοκο λόγω της συγχρηματοδότησης με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά συνέπεια το συνολικό ποσό του δανείου θα επιβαρυνθεί με το μισό του παραπάνω επιτοκίου.

Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους online μέσω του Piraeus e-banking ή να εξυπηρετηθούν από οποιαδήποτε κατάστημα.

Πηγή: skai.gr

