Το Σάλτσμπουργκ έχασε το αποκλειστικό δικαίωμα στις διάσημες σοκολάτες «Mozart»

Η μορφή του θρυλικού Μότσαρτ κυριαρχεί από μπλουζάκια μέχρι κούπες, μπαλάκια του γκολφ και φιγούρες Playmobil στη γενέτειρά του, την αυστριακή πόλη Σάλτσμπουργκ. Αλλά η πόλη πλέον έχασε την αποκλειστικότητα για το πιο διάσημο σουβενίρ της, τις γνωστές σοκολάτες Mozart, που έχουν στη συσκευασία την μορφή του παγκοσμίου φήμης συνθέτη.

Σύμφωνα με την Guardian, τον περασμένο μήνα βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής στο προάστιο Γκρέντιχ του Σάλτσμπουργκ το τελευταίο σοκολατάκι «Salzburg Mozartkugel» με γέμιση αμυγδαλόπαστας, φυστικιού και νουγκατίνας που είναι περιζήτητο από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν και εφευρέθηκε.

Το εργοστάσιο που παρήγαγε 57 εκατομμύρια από τις χαρακτηριστικές σοκολάτες Mozartkugel ετησίως έκλεισε στο τέλος του έτους, αφού ο κατασκευαστής Salzburg Schokolade χρεοκόπησε, εν μέρει λόγω της εκτίναξης των τιμών του κακάο, με 65 θέσεις εργασίας να χάνονται.

Αν και κυκλοφορούν πολλές απομιμήσεις από τα σοκολατάκια, τα αυθεντικά «Echte Salzburger Mozartkugel» παράγονταν μαζικά μόνο από την αυστριακή πόλη.

Το συνδικάτο Pro-Ge που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους αποκάλεσε το εργοστάσιο Mozartkugel την «καρδιά της περιοχής», όπου το προσωπικό ήταν «υπερήφανο για ένα προϊόν που έκανε το γύρο του κόσμου».

Παρά την τοπική τους προέλευση, η άδεια παραγωγής των σοκολατών ανήκει εδώ και αρκετά χρόνια στον αμερικανικό όμιλο Mondelez International, ο οποίος κατασκευάζει διεθνείς μάρκες όπως τα μπισκότα Oreo και τις σοκολάτες Toblerone.

Μετά την πτώχευση της Salzburg Schokolade -μετά από τρία χρόνια προσπαθειών διάσωσης-, η Mondelez δήλωσε ότι θα αναζητήσει στο περιφερειακό δίκτυο παραγωγής της μια νέα τοποθεσία για την παραγωγή των διάσημων σοκολατών.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν πως ίσως η παραγωγή θα μεταφερθεί στην Τσεχία, λόγω του χαμηλότερου κόστους.

Η είδηση αυτή προκάλεσε θλίψη και ανησυχία στους πολίτες, καθώς το απολαυστικό γλύκισμα συνδέεται με την ταυτότητα της χώρας.

