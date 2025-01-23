Μοσκοβισί: Η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας είναι από ανησυχητική έως σοβαρή

Η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας είναι από ανησυχητική ως σοβαρή, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτική του συνέντευξης ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της χώρας, πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός Πιερ Μοσκοβισί.

Το μείζον πρόβλημα είναι το δημόσιο χρέος, όπου η Γαλλία εμφανίζει το τρίτο μεγαλύτερο μετά την Ελλάδα και την Ιταλία στην ΕΕ, σημείωσε ο Μοσκοβισί υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δαπανά κάθε χρόνο περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την αποπληρωμή του, ενώ σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα ανέφερε ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι διπλάσιο από τον μέσο όρο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Η δημοσιονομική επιδείνωση των δύο τελευταίων ετών καθιστά επιτακτική την λήψη διορθωτικών μέτρων όχι μόνο το 2025, αλλά και τα επόμενα χρόνια, τόνισε επίσης ο Μοσκοβισί σημειώνοντας ότι ο ίδιος θεωρεί πως η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να γίνει περισσότερο μέσω της μείωσης των δαπανών και λιγότερο μέσω της αύξησης των φορολογικών εσόδων.

Αναφορικά με τις αιτίες που οδήγησαν στη δημοσιονομική επιδείνωση της Γαλλίας, ο Μοσκοβισί ανέφερε ότι οι οικονομικές προβλέψεις, πάνω στις οποίες σχεδιάσθηκαν οι κυβερνητικές πολιτικές, ήταν πολύ αισιόδοξες και πρότεινε να θεσμοθετηθεί εφεξής η αξιολόγηση τους από έναν ανεξάρτητο θεσμικό οργανισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

