Lavipharm: Νέα Στρατηγική Συμφωνία για περαιτέρω Επέκταση στις Διεθνείς Αγορές

Η Lavipharm ανακοινώνει την υπογραφή στρατηγικής εμπορικής συμφωνίας με την πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία iNova Pharmaceuticals, ιδιοκτήτρια, μεταξύ άλλων, του καταξιωμένου brand Betadine®.

Η συμφωνία αφορά τα δικαιώματα εμπορικής διάθεσης ενός νέου αντισηπτικού φαρμάκου της Lavipharm από την εταιρεία iNova σε 60 χώρες. Πρόκειται για μη συνταγογραφούμενο (OTC) φαρμακευτικό σκεύασμα, το οποίο αναπτύχθηκε από τα ερευνητικά εργαστήρια της Lavipharm στην Ελλάδα, έχει ήδη λάβει έγκριση κυκλοφορίας από τις πρώτες αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και οι πωλήσεις του εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η Lavipharm θα παράγει το προϊόν στις εγκαταστάσεις της στην Παιανία για την πλειονότητα των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει και στην κυκλοφορία του στην Ελλάδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lavipharm, Tηλέμαχος Λαβίδας, δήλωσε:

«Το 2025 ξεκινά με μια ακόμα επισφράγιση της στρατηγικής μας για επιχειρηματική ανάπτυξη και ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η iNova συνεργάζεται με τη Lavipharm στην υλοποίηση της στρατηγικής της να δώσει μια νέα πνοή στο brand Betadine® συγκαταλέγοντας στο διεθνές χαρτοφυλάκιό της ένα δικό μας προϊόν. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ασθενών παγκοσμίως και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας».

Από την πλευρά της iNova Pharmaceuticals, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Dan Spira, σχολίασε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ισχυροποιούμε τη σχέση μας με τη Lavipharm, αξιόπιστο παραγωγό και αντιπρόσωπο των προϊόντων Betadine® στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη προετοιμάζουμε την κυκλοφορία στις διεθνείς αγορές του νέου μη συνταγογραφούμενου φαρμάκου που αναπτύχθηκε από τη Lavipharm, στα τέλη του τρέχοντος έτους. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για την iNova Pharmaceuticals, καθώς επεκτεινόμαστε σε νέες κατηγορίες προϊόντων και γεωγραφίες μετά την εξαγορά της εμβληματικής μάρκας Betadine® το 2024».

