Την πρωτοβουλία METRON Sustainable Tourism παρουσίασε η Διοίκηση του ΣΕΤΕ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης και μετάβασης των τουριστικών επιχειρήσεων στην αειφορία, με γνώμονα την κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ονομασία της προέρχεται από τη λέξη μέτρον, που σημαίνει μέτρηση, αναλογία, αλλά και κανόνας.

Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αυτοδέσμευσης, αυτοελέγχου, αυτοστοχοθέτησης, αυτοβελτίωσης και επαλήθευσης των επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους το πλαίσιο και τα εφόδια για τον σταδιακό, ομαλό και συνεχή μετασχηματισμό τους. Η πρωτοβουλία θα έχει ετήσιο χαρακτήρα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να συμβαδίζουν τόσο με τις εκάστοτε νομοθεσίες όσο και με τις επιταγές της κοινωνίας. Παράλληλα, θα επιτυγχάνουν βιώσιμη ανάπτυξη ενισχύοντας τη φήμη και την εμπιστοσύνη από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Σε συνεργασία με το ΙΝΣΕΤΕ και τη Marketing Greece, αλλά και τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων σε προγράμματα επιχειρηματικής βιωσιμότητας, ο ΣΕΤΕ διαμόρφωσε τόσο τη μεθοδολογία όσο και τα απαραίτητα εργαλεία, στοχεύοντας στις επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού τομέα.

Μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την ψηφιακή πλατφόρμα αυτοαξιολόγησης επιχειρήσεων, το Advisory Board (Think Tank) που θα καθορίζει τη στρατηγική και το Steering Committee που θα μεθοδεύει τα τεχνικά εργαλεία. Ταυτόχρονα, θα έχουν πρόσβαση στα Webinars, στην Εργαλειοθήκη μελετών και καλών πρακτικών και στις Ενέργειες προώθησης και προβολής που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΙΝΣΕΤΕ και τη Marketing Greece. Επιπλέον, στρατηγικά επιλεγμένοι Ambassadors θα επικοινωνούν στοχευμένα μηνύματα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το στάδιο, η ψηφιακή πλατφόρμα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία, με τις 50 πρώτες εταιρείες να έχουν προσκληθεί ώστε να λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων μέσω της πλατφόρμας θα γίνεται βάσει των ακόλουθων 5 δεικτών:

Κατανάλωση Ενέργειας

Κατανάλωση Νερού

Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων

Εργασιακά θέματα

Κοινωνικά θέματα

Σε πρώτη φάση η πρωτοβουλία θα απευθύνεται σε 5 τουριστικούς κλάδους και συγκεκριμένα σε: καταλύματα, εναέριες μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, χερσαίες μεταφορές και τουριστικά γραφεία.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης, δήλωσε σχετικά: «Ο τουρισμός είναι και πρέπει να παραμείνει πρωτοπόρος και αφοσιωμένος σύμμαχος στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών, αναγνωρίζοντας την ευθύνη του και τον καθοριστικό του ρόλο. Η στρατηγική μας, βασίζεται στην τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό, με μέτρο, με κανόνες. Ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια που βασίζεται στην αρχή της «αυτορρύθμισης» με τη συμμετοχή 50 εταιρειών από πέντε κλάδους του τουριστικού τομέα, εγκαινιάζοντας το πιλοτικό μας πρόγραμμα. Προσβλέπουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη συμμετοχή ολόκληρου του τομέα, προωθώντας ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουριστικό μέλλον».

H Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Ο ΣΕΤΕ οραματικά, με σοβαρότητα απέναντι στο μέλλον του χώρου, και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, παίρνει σήμερα το νήμα και δίνει με την πρωτοβουλία METRON τα εφόδια και το πλαίσιο, δηλαδή τον τρόπο, ώστε ο κλάδος του τουρισμού συνολικά, συγκροτημένα και συντονισμένα, αλλά και σε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, να σχεδιάσει τη διαδρομή που του ταιριάζει προς την αειφορία».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, Αλέξανδρος Θάνος, σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα επισήμανε: «Δεν είναι ένα στατικό σύστημα καταγραφής, αλλά ένα δυναμικό σχήμα που αξιολογεί, στοχοθετεί, επαληθεύει, επιμορφώνει και συνεχώς εξελίσσεται, σύμφωνα με τη δυναμική που θέτουν οι όροι της βιώσιμης λειτουργίας των επιχειρήσεων».

Πηγή: skai.gr

