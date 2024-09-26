Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η απόκτηση, μέσω θυγατρικής εταιρίας, του επιβατηγού - οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) ταχυπλόου πλοίου «THUNDER» από την εταιρία Fast Ferries, έναντι συνολικού τιμήματος 17.750.000 τοις μετρητοίς.

Το πλοίο, έτους κατασκευής 1998, πλήρως ανακαινισμένο το 2021, είναι ολικού μήκους 86,6 μέτρων, πλάτους 24 μέτρων, και έχει μεταφορική ικανότητα 1.068 επιβατών και 215 Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.