Ανάπτυξη 2,4% εφέτος και 2,6% το 2025 προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στην τελευταία έκθεση για τις προοπτικές των χωρών που χρηματοδοτεί.

«Οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας παρέμειναν ισχυρές το 2024 καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση το α΄ τρίμηνο και 2,3% το β' τρίμηνο, ενισχυμένο από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου», σημειώνει η έκθεση.

Η Ελλάδα είναι σε τροχιά για μια ακόμη ισχυρή τουριστική σεζόν το 2024, υπερβαίνοντας πιθανόν την επίδοση - ρεκόρ του περασμένου έτους. Οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 15,5% το α' εξάμηνο του 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας συνέχισαν επίσης να βελτιώνονται το πρώτο εξάμηνο του 2024, καθώς το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 9,6% τον Ιούνιο, χαμηλό επίπεδο 15ετίας.

«Ο προϋπολογισμός, ο οποίος επέστρεψε σε πρωτογενή πλεονάσματα το 2023, κατέγραψε πλεόνασμα 0,9% του ΑΕΠ τους πρώτους πέντε μήνες του 2024, ελαφρώς υψηλότερο από το 0,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω των υψηλότερων φορολογικών εσόδων», σημειώνει η EBRD.

Για το δημόσιο χρέος αναφέρει ότι «ανερχόταν στο 161,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2023, παραμένοντας το υψηλότερο στην Ευρώπη, αλλά μειώθηκε περαιτέρω στο έτος αυτό λόγω της υψηλής αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και του πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος».

Ο πληθωρισμός μειώθηκε περαιτέρω το πρώτο εξάμηνο του 2024 (σε 3% σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο), αλλά ο πυρήνας του παρέμεινε σχετικά υψηλός και επίμονος (3,3% τον Ιούνιο του 2024).

Έχει σημειωθεί, αναφέρει η έκθεση, καλή πρόοδος στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), μετριάζοντας τους καθοδικούς κινδύνους που προέρχονται από τις παγκόσμιες και περιφερειακές αναταράξεις, τις αδυναμίες σε βασικές εξαγωγικές αγορές, καθώς και τις καταστροφές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2024, η Ελλάδα είχε λάβει 14,9 δις. ευρώ από το ΤΑΑ (το 41% του συνολικού διαθέσιμου ποσού των 36 δισ. ευρώ), που είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά την απορρόφηση.

«Ως εκ τούτου, οι γενικές βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές προοπτικές παραμένουν θετικές, με την πρόβλεψη ανάπτυξης στο 2,4% το 2024 και στο 2,6% το 2025», καταλήγει η έκθεση της EBRD.

Πηγή: skai.gr

