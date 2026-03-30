Οι τιμές του αλουμινίου αυξήθηκαν κοντά σε τετραετή υψηλά, μετά τις ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις σε δύο μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής το σαββατοκύριακο, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρατεταμένου σοκ στην προσφορά.

Ο δείκτης αναφοράς του αλουμινίου CMAL3 στο London Metal Exchange σημείωσε άνοδο 3,7% στα 3.417 δολάρια ανά τόνο στις 16:03 GMT στις 30/3, ενώ νωρίτερα άγγιξε τα 3.492 δολάρια.

Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχουν ήδη περιορίσει τις εξαγωγές αλουμινίου προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Η Aluminium Bahrain (Alba), που λειτουργεί το μεγαλύτερο μεταλλουργείο μίας τοποθεσίας στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι αξιολογεί τις ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις, ενώ η Emirates Global Aluminium ανέφερε ότι το εργοστάσιό της υπέστη «σημαντικές ζημιές».

Η Alba δήλωσε ότι φέτος έχει σταματήσει γραμμές παραγωγής που αντιστοιχούν στο 19% της συνολικής της δυναμικότητας.

«Οι επιθέσεις του Ιράν σε μεταλλουργεία της Μέσης Ανατολής απειλούν να σπρώξουν μια εύθραυστη αγορά σε κρίση, αυξάνοντας την πιθανότητα ρεκόρ τιμών», σχολίασε η Britannia Global Markets. Η επίδραση της σύγκρουσης ενισχύεται καθώς οι περιορισμοί στην παραγωγή αλλού έχουν μειώσει τα παγκόσμια αποθέματα, αφήνοντας την αγορά με μικρό «μαξιλάρι» για σοκ.

Οι τιμές του αλουμινίου είχαν φτάσει ρεκόρ 4.073,50 δολαρίων ανά τόνο τον Μάρτιο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα αποθέματα αλουμινίου στις εγκεκριμένες αποθήκες του LME έχουν μειωθεί πάνω από 60% από τον περασμένο Μάιο, φτάνοντας τους 418.675 τόνους. Οι ανησυχίες για σοβαρές ελλείψεις έχουν εκτοξεύσει το premium του άμεσου μετάλλου πάνω από το τρίμηνο συμβόλαιο σε πάνω από 60 δολάρια ανά τόνο, το υψηλότερο από το 2007. Τα βιομηχανικά μέταλλα γενικότερα υποστηρίχθηκαν από ενδείξεις ισχυρότερης ζήτησης στην Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η βιομηχανική δραστηριότητα στην Κίνα επεκτάθηκε τον Μάρτιο, τερματίζοντας τη δίμηνη συρρίκνωση, αν και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα από τον πόλεμο στο Ιράν θολώνουν τις προοπτικές.

Η τιμή του χαλκού CMCU3 παρέμεινε σταθερή στα 12.195 δολάρια ανά τόνο, ο ψευδάργυρος CMZN3 αυξήθηκε 2,3% στα 3.186 δολάρια, ο μόλυβδος ενισχύθηκε 0,7% στα 1.909 δολάρια, η κασσίτερος CMSN3 αυξήθηκε 1,6% στα 46.515 δολάρια, ενώ το νικέλιο ανέβηκε 0,5% στα 17.265 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.