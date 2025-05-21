Οι 10 πλουσιότεροι Αμερικανοί έγιναν πλουσιότεροι κατά 365 δισ. δολάρια τον τελευταίο χρόνο

Πλουσιότεροι κατά 365 δισεκατομμύρια δολάρια έγιναν τον τελευταίο χρόνο οι 10 πλουσιότεροι Αμερικανοί, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Oxfam, παρά την έντονη ανησυχία που επικρατεί στην αγορά.

Η εκπληκτική αύξηση του πλούτου ισοδυναμεί με κέρδος περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων την ημέρα για τους δισεκατομμυριούχους. Αντίθετα, ο μέσος Αμερικανός εργαζόμενος έβγαζε λίγο πάνω από 50.000 δολάρια το 2023. Η Oxfam διαπίστωσε ότι θα χρειαστούν 726.000 χρόνια για 10 Αμερικανούς εργαζόμενους με μέσο εισόδημα για να βγάλουν τόσα χρήματα.

Τα ευρήματα έρχονται σε μια στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι συζητούν ένα δαπανηρό νομοσχέδιο που, σύμφωνα με ανεξάρτητους ειδικούς, θα κάνει τους πλούσιους ακόμη πλουσιότερους και θα μειώσει σημαντικά τα κονδύλια σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από βασικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης.

«Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων έχει αυξηθεί αστρονομικά, ενώ τόσοι πολλοί απλοί άνθρωποι αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα», δήλωσε στην έκθεση η Ρεμπέκα Ρίντελ, επικεφαλής πολιτικής για την οικονομική και φυλετική δικαιοσύνη στην Oxfam America.

Μόνο ο Ίλον Μασκ έγινε πλουσιότερος κατά 186 δισ. δολάρια

Για να μετρήσει τα κέρδη των πλουσιότερων ανθρώπων, η Oxfam μελέτησε τις εκτιμώμενες μεταβολές πλούτου των 10 κορυφαίων στη λίστα δισεκατομμυριούχων πραγματικού χρόνου του Forbes μεταξύ τέλους Απριλίου 2024 και τέλους Απριλίου 2025.

Ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ευθύνεται για λίγο περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αύξησης του πλούτου, με την καθαρή του περιουσία να έχει αυξηθεί κατά 186,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτό το διάστημα. Μια ανάλυση το περασμένο φθινόπωρο διαπίστωσε ότι ο Μασκ, βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Η καθαρή περιουσία του επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και του κληρονόμου της Walmart, Ρομπ Γουόλτον, αυξήθηκε κατά 38,7 δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Ο θρυλικός επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ κέρδισε 34,8 δισ. δολάρια, ενώ ο κληρονόμος της Walmart, Τζιμ Γουόλτον, κέρδισε 36,5 δισ. δολάρια. Ορισμένοι δισεκατομμυριούχοι, όπως οι συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, έχασαν χρήματα κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.

Η Oxfam υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών, θα επιβάρυνε περαιτέρω τους απλούς ανθρώπους υπέρ των πιο εύπορων.

«Βλέπουμε να σχεδιάζεται ένας φορολογικός κώδικας που θα φέρει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο», δήλωσε ο Ρίντελ.

Ορισμένοι προοδευτικοί έχουν ζητήσει την καταπολέμηση της ανισότητας μέσω της επιβολής φόρου πλούτου στους υπερεκατομμυριούχους και τους δισεκατομμυριούχους. Η Oxfam διαπίστωσε ότι ένας φόρος 3% στον πλούτο άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων θα συγκέντρωνε 50 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τους 10 πλουσιότερους Αμερικανούς - αρκετά για να παρέχουν επισιτιστική βοήθεια για ένα έτος σε 22,5 εκατομμύρια ανθρώπους.

Φυσικά, η φορολόγηση του πλούτου θα ήταν πολύ δύσκολη, εν μέρει επειδή μπορεί να είναι δύσκολο να αποτιμηθεί η καθαρή αξία. Και ορισμένοι νομικοί μελετητές έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον ένας φόρος πλούτου είναι καν συνταγματικός.

Τα περισσότερα κέρδη θα πήγαιναν στο κορυφαίο 10%

Οι νομοθέτες συζητούν εάν και πώς θα παρατείνουν τον Νόμο περί Φορολογικών Περικοπών και Απασχόλησης του 2017, τον χαρακτηριστικό φορολογικό νόμο του Τραμπ. Το νομοσχέδιο που έχει προχωρήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα καταστήσει μόνιμες ουσιαστικά όλες τις φορολογικές ελαφρύνσεις ατομικού εισοδήματος από τον νόμο του 2017 και θα μειώσει προσωρινά τους φόρους στα φιλοδωρήματα και τις υπερωρίες.

Η νομοθεσία, γνωστή ως «One Big Beautiful Bill Act», θα αύξανε κατά μέσο όρο τους πόρους για τα νοικοκυριά των ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα ανάλυση του μη κομματικού Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO). Ωστόσο, αυτά τα κέρδη δεν θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα.

Οι πόροι των νοικοκυριών θα μειωθούν κατά 4% το 2033 για το 10% των κατώτερων εισοδημάτων, σύμφωνα με το CBO. Αντίθετα, το 10% των πλουσιότερων εισοδημάτων θα κέρδιζε 2% σε αυτό το διάστημα λόγω χαμηλότερων φόρων.

Τα κέρδη από το νομοσχέδιο θα πηγαίνουν δυσανάλογα στους πλούσιους, σύμφωνα με την ανάλυση. Το κορυφαίο 10% των εισοδηματιών θα λάβει περίπου τα δύο τρίτα (65%) της συνολικής αξίας της νομοθεσίας, ενώ τα νοικοκυριά στο κατώτερο 20% θα χάσουν περίπου 1.035 δολάρια το 2026 λόγω περικοπών στο Medicaid, στα κουπόνια τροφίμων και σε άλλες αλλαγές, σύμφωνα με το Μοντέλο Προϋπολογισμού Penn Wharton

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, λέει ότι οι δημοσιονομικές προτεραιότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν τους Αμερικανούς να ευημερήσουν, επεκτείνοντας τα οφέλη από την πρώτη του θητεία.

Μια ακόμη δαπανηρή μείωση φόρων;

Η συζήτηση έρχεται καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το χρέος των 36 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της Αμερικής.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε την Παρασκευή την άριστη πιστοληπτική αξιολόγηση που κατείχε για τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1917, λόγω ανησυχιών για την αύξηση του δημόσιου χρέους την τελευταία δεκαετία και τους υψηλούς δείκτες πληρωμών τόκων.

Ο Λευκός Οίκος έχει υποστηρίξει ότι το νομοσχέδιο για τη φορολογία των Ρεπουμπλικανών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών μειώνοντας τις δαπάνες. Η Karoline Leavitt, γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εκτεταμένη νομοθεσία δεν θα αυξήσει το έλλειμμα.

Ωστόσο, στην απόφασή της για την υποβάθμιση, η Moody's δήλωσε ότι «δεν πιστεύει ότι οι τρέχουσες δημοσιονομικές προτάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές πολυετείς μειώσεις στις υποχρεωτικές δαπάνες και τα ελλείμματα».

Ομοίως, η Επιτροπή για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, μια ομάδα δημοσιονομικής εποπτείας, προειδοποιεί ότι το νομοσχέδιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα «αυξήσει σημαντικά τα βραχυπρόθεσμα ελλείμματα» συσσωρεύοντας άλλα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια στο εθνικό χρέος σε διάστημα μιας δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 5,2 τρισεκατομμύρια δολάρια εάν οι προσωρινές διατάξεις γίνουν μόνιμες.

Το CBO διαπίστωσε ότι η νομοθεσία θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το εθνικό χρέος κατά 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

